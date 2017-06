Under fredagens Ormingekarnevalen delades årets Ung kultur stipendier ut. Sex unga kulturutövare fick dela på totalt 100 000 kronor.

Årets stipendiater är Jonathan Brott som belönas för sin poesi, Ludvig Hartler som kommit in på Berklee College of Music i Boston, Adam Ytterberg för sitt sätt att kombinera film och skulptur, Arvid Carlström som med hjälp av stipendiet kan fortsätta med sina arkitekturstudier i Danmark, Malin Gutke för sina kortfilmer och Klara Ekman Von Huth vars stipendiepengar ska gå till att bygga en hemmastudio där hon kan utveckla sitt arbete med att spela in och producera både sin egna och andras musik.



Stipendiet Ung kultur har som ­syfte att uppmuntra och stödja kulturellt intresserade och verksamma Nackabor i åldern 16–25 år som vill fördjupa sig inom olika konstnärliga områden.