Så ska stöket i Forum stävjas

Nacka Forum är en populär plats för ungdomar. Så har det alltid varit enligt kommunens säkerhetssamordnare Jan Landström. Men under senhösten förra året började man se förändringar.

– Då började vi se mer ordningsstörningar och stök än vanligt, säger Jan Landström.



Det var också under senhösten som en rånvåg drog över Nacka. Mellan den 1 oktober till och den 14 december anmäldes 17 rån där personer under 18 år utsattes. Tio av rånen skedde i närheten av Nacka Forum.



Följer samma mönster

Under första kvartalet i år har 20 personrån anmälts i Nacka och vid sju av dem har offren varit yngre än 18 år.

– Rånen följer samma typ av mönster. Det har varit hot om våld, hot om att saker ska ske om det polisanmäls. Tillgripet gods har varit mobiler, dyrare jackor, bankomatkort samt kontanter. Förra året var knivrån vanliga. I merparten av personrånen som skett i år förekommer inga knivar, men undantag finns, säger Marcus Warneby, gruppchef på enheten för ungdomsbrott.



Minst fyra av rånen i år har skett i Nacka Forum. Den elfte mars rånades två unga personer på värdesaker efter att de blivit utlurade på terrassen vid biblioteket i Nacka Forum. En större grupp ungdomar ska, enligt uppgifter till NVP, ha utfört rånet. Den 23 mars rånades en ung person på sin mobiltelefon efter att ha blivit utlurad till samma plats. Enligt polisen har totalt fyra personrån skett på balkongen.



”Det är hemskt”

Centrumledningen har inlett ett samarbete med polisen och Nacka kommun för att motverka att ytterligare rån och ordningsstörande beteende sker i Nacka Forum. Bland annat har man nu fler ordningsvakter.

– Det är hemskt att det är unga som utsätter andra unga för detta. Vi jobbar hårt i samband med polisen för att motverka att fler saker händer. Från vår sida har vi satt in fler ordningsvakter, de finns tydligt synliga i centrum, och så har vi ett nära samarbete och dialog med polis och kommun. Vi gör allt som står i vår makt för att få bukt med problemet men vi behöver hjälp från polis, kommun och föräldrar för att tillsammans kunna lösa situationen. Vi är de första att säga att vi vill att det ska vara tryggt här, säger Nacka Forums centrumchef Sofia Rundström.



Som ytterligare en del i det förebyggande arbetet har kommunens uppsökande verksamhet Polarna sedan januari jobbat mer i bland annat Nacka Forum.



Polisens uppfattning är att antalet ungdomar som hänger i Forum har ökat. Men långt ifrån alla begår brott, menar Marcus Warneby.

– Många är vanliga ungdomar som fikar, shoppar och tar bussen hem. De ungdomarna är precis som ungdomar är, det vill säga ibland lite högljudda och hänger i grupper. Långt ifrån alla är brottsaktiva men de brottsaktiva finns även de där.



Lyssna på era barn

Enligt Jan Landström är det en grupp på mellan 20 och 60 ungdomar som vistas i Forum, framförallt under vardagseftermiddagar och helger. Om man som förälder vet att ens barn brukar uppehålla sig där bör man vara uppmärksam, menar han.

– Jag vill inte öka oron, men man ska man nog lyssna på sina barn och ungdomar och om man hör att de hänger i Forum ska man nog ställa frågor kring vad de gör där. Har man inget ärende där så socialiserar man kanske med de som inte sköter sig och kan själv hamna i beteendet. Det är också viktigt att informera dem om att inte följa med okända ungdomar ut ur Forum. Då ökar risken att bli rånad.



Han tillägger:

– Det stora problemet är att vi där har en miljö där ungdomar vistas utan att någon har ansvar för dem. I skolan, hemmet och på fritidsgården finns det någon som har ett fostransansvar, men i Nacka Forum finns det inte det. Ordningsvakter kan hålla koll och avbryta felaktigt beteende men de har inget fostransansvar.



I flera av rånärendena har polisen misstänkta. I de fallen är gärningspersonerna runt 15 år gamla. I några av fallen är de yngre än 15 år.





Mammorna som tog saken i egna händer



Efter rånvågen i slutet på förra året kände tre Nackamammor att något behövde göras. Tillsammans drog de igång Föräldranärvaro på Sicklaön.



Ökad vuxennärvaro och starta vuxenvandring. Det var två av målen som Louise Lind Tuvehjelm, Cecilia Öhman och Stephanie Worsoes hade när de startade initiativet Föräldranärvaro Sicklaön.

– Vi reagerade på vad som hänt under hösten, då flera barn blivit rånade. Vi kände: ”Vi måste göra något”, säger Louise Lind Tuvehjelm.



Som en första insats startade de en Facebook-grupp (Föräldranärvaro Sicklaön) med syfte att sprida information och göra föräldrar uppmärksamma på vad som hände.



För att ytterligare belysa vad som hände och få igång ett ökat föräldraengagemang kontaktade mammorna kommunen och anordnade tillsammans med dem ett informationsmöte till vilket de bjöd in föräldrar från området.

– Vi vill ju också att våra barn ska vara trygga, därför ville vi att oroliga föräldrar skulle få veta hur polisen och kommunen jobbar. Kommunens säkerhetssamordnare och polis var där, likaså Polarna. De jobbar stenhårt, nu ville vi veta vad vi kunde göra.



Cirka 70 föräldrar kom på mötet, som hölls i mars. Förutom att informera var syftet med mötet att öka vuxennärvaron på Sicklaön.

– Vi ville få igång nattvandringen och det har några föräldrar tagit tag i. Vi fick även respons om att det finns pensionärer som kunde tänka sig dagvandra, säger Louise Lind Tuvehjelm.



Nattvandrarna Sicklaön tecknade i slutet på mars avtal med Stiftelsen Nattvandring.nu. Även Nattvandrarna Älta har tecknat nytt avtal.