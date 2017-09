Det innebär 122 stycken p-böter per tusen invånare. Det visar Transportstyrelsens siffror över antal utfärdade p-böter som Nyhetsbyrån Siren har bearbetat.



I Värmdö har betydligt färre böteslappar utfärdats. Under fjolåret skrevs 16 felparkeringsböter ut per tusen invånare.



Flest parkeringsböter per tusen invånare delades ut i Solna – hela 569 stycken under 2016. En förklaring kan vara att det finns många arbetsplatser i Solna kommun.