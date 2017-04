Det är det tredje kvarteret i området Nya gatan, som idag är en skogsdunge mellan Vikdalsvägen/Värmdövägen och Nacka stadshus, som är föremål för den markanvisningstävling som annonserades ut under vintern. Av de totalt nio anbuden som skickades in skulle utformningen vara den avgörande parametern för det slutgiltiga valet.



Och det var upplagt för en tävling där medborgarna skulle få inflytande. I kommunens entré och på hemsidan har besökarna fått möjlighet att ge tumme upp åt sin favorit. Och tjänstemännen har rankat de totalt nio förslagen efter flera olika estetiska kriterier.



Företaget Hökerum Byggs förslag fick totalt 19,5 poäng av 20 möjliga av tjänstemännen. Av de Nackabor som röstade fick Nine Doors Properties AB flest röster.



Men varken kommuninvånarnas eller tjänstemännens förslag fick gehör. För på kommunstyrelsens möte förra veckan röstade M, C och MP, med knapp majoritet, för byggföretaget Storstaden Bostads anbud. Ett förslag som bara rankades som sjätte bäst av tjänstemännen.



”Djärv och nyskapande”

–Vi hade varit tydliga med att vi ville ha en djärv och nyskapande arkitektur, och det avgjorde till Storstadens fördel. Det är en typ av byggnad vi inte har i Nacka, och en klassisk gestaltning av innerstadsmiljö, som perfekt markerar var staden börjar, säger Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.



Han menar att tjänstemännens förslag inte var tillräckligt djärvt, och att kommuninvånarnas favorit var aningen förledande:

– På förslaget som röstades fram av kommuninvånarna var det mycket grönt på balkongerna, vilket inte riktigt kommer att fungera så bra året runt i det klimat vi bor i.



Var Nackabornas förslag för kontinentalt?

– Inte alls, men vi kan inte gå in och styra vad människor har på balkongerna. Om det är grönt eller cyklar. Vi tyckte att Storstadens förslag i sin helhet stack ut mer.



Hökerum en S-favorit

Khashayar Farmanbar, S, oppositonsråd, som tillsammans med V, L och KD röstade på Hökerums skiss, lockades av bidragets hållbara lösningar:

– Förutom att det var en snyggare byggnad för en modern stad med välvda balkonger och linjer, såg vi det som att Hökerums alternativ presenterade ett miljövänligare alternativ med gröna tak, och ekosystemtjänster för exempelvis dagvatten, säger Khashayar Farmanbar.