Samma år slängde livsmedelsbutikerna 30 000 ton matavfall vilket motsvarar 3 kilo matavfall per person. Det visar en rapport som Naturvårdsverket släppte i juni förra året.

Den största andelen av mat­avfallet uppstår i hushållen. År 2014 uppkom sammanlagt 941 000 ton matavfall i de svenska hushållen, vilket motsvarar cirka 100 kg matavfall per person.

Joselin ­Mella, butikschef för Hemköp vid Nacka Forum, går in i varulagret och vidare in i kylrummet där stora blå behållare med organiskt matsvinn står placerade. Mat som ingen varit intresserad av att hämta.

– Vår tanke är att vi ska kunna skänka bort svinnet, men vi har letat och inte hittat någon lokal intressent. Som det är nu tar Hundstallet i Bromma mot vår mat. Det sista vi vill göra är att slänga den.



Joselin Mella har senast frågat Nacka kommun, som vidarebefordrat hennes förfrågan. Men inget napp där heller. Det handlar om frukt och grönt, dryck och stora mängder kött.



Samma dag köttet går ut plockar livsmedelsbutiken bort det från butikshyllorna och fryser in det, för att det ska hålla sig.

– Jag vet av erfarenhet att det har varit enkelt i kommuner som Järfälla och Jakobsberg att hitta någon som kan ta hand om maten. Men i Nacka och Danderyd, som till viss del är rikare kommuner, är det svårare.

”Ser gärna att svinnet skänks”

I Värmdö ser det annorlunda ut, åtminstone bland de butiker NVP har pratat med. Där har Ica och Coop flera etablerade samarbeten för att minska sitt matsvinn.

Tobias Rydgren, pressansvarig på Coop, berättar att Svenska kyrkan hämtar mat hos Coop i Värmdö en gång i veckan.

– Vi ser gärna att våra butiker har ett samarbete med en organisation och skänker bort sitt matsvinn. Sen finns det så klart regler kring mathanteringen, vi ska ju inte skänka bort varor som någon kan bli sjuk av. Det som kan vara problematiskt på en del orter är att hitta en organisation som själva kan komma och hämta varorna, vi har inte personal som kan köra ut maten själva.



Enligt Madeleine Andersson, som jobbar med Corporate Responsibility på Ica, tar varje handlare ett eget ansvar att hantera matsvinnet, även om det finns flera aktörer som Ica har centrala samarbeten med för att minska matsvinnet.

– Ica-handlarna får också stöd via ett centralt inköpssystem som effektivt drar ner matsvinnet. Det vill säga, det som säljs i kassan läggs på en ny order och det minskar risken för överbeställningar, säger hon.

Delar ut matkassar

I de mindre Ica-butikerna på Djurö och Stavsnäs, som drivs av samma ägare, arbetar man med olika organisationer och lokala djuruppfödare som regelbundet hämtar frukt, grönsaker och bröd.

På Djurö jobbar man bland annat nära organisationens Djurens ö.

Ica Maxi i Värmdö har flera fungerande samarbeten. Bland annat med lokala bönder, Röda korset och Gustavsberg-Ingarö församling, precis som Coop.

Bland annat delar församlingen ut mellan 60 och 70 matkassar till behövande varje onsdag.

På Ica Maxi i Nacka jobbar man annorlunda, mycket tack vare att de har ett eget tillagningskök.

– Där är det väldigt lite matsvinn som går till spillo, eftersom de använder råvarorna i sin egen produktion. Man arbetar med Whywaste som effektivt hjälper butiken att få koll på datum på produkter och minska matsvinnet, säger hon.