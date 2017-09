När resultatet för kyrkovalet presenterades för fyra år sedan var Socialdemokraterna den stora vinnaren i Nacka kommun. Valdeltagandet var något högre än 2009.

– Den stora och spännande frågan har varit arbetet med Guds hus och Källan i Fisksätra. Men även den stora flyktingtillströmningen har präglat mandatperioden. Nacka församling tog ett väldigt stort ansvar. Det var fantastiskt att se vilken god vilja det fanns hos så många människor, säger Laina Rosberg, S, ordförande i kyrkorådet i Nacka församling.



Blev ingen second hand

Under de gångna fyra åren har Nacka församling utvecklat miljöarbetet och fredat naturmarken väster om församlingsexpeditionen i Finntorp, samt anställt flera diakoner. Det var löften Socialdemokraterna gick till val på 2013. Däremot har församlingen inte infriat löftet att ta bort avgiften till barn- och ungdomsverksamheten – bara hälften av konfirmationsalternativen är kostnadsfria.

– Det är en långsiktig strävan att de ska vara gratis.



Inte heller öppnandet av en second hand-butik uppfylldes.

– Vi blev så djupt engagerade i flyktingarbetet att det inte hanns med. Men det är en vision som vi vill förverkliga.



Laina Rosberg har meddelat att hon efter kyrkovalet lämnar sin post som ordförande i kyrkorådet av familjeskäl.

– Jag har varit med sedan tidernas begynnelse och det har varit fantastiskt roligt att arbeta med församlingen, men det känns helt klart vemodigt, säger Laina Rosberg.



Ett kyrktak reparerades

Anita Müllern-Aspegren från den icke partibundna gruppen Vår kyrka i Saltsjöbadens församling lämnade i maj månad posten som ordförande för kyrkorådet i Saltsjöbadens församling. Hon beskriver mandatperioden som händelserik.

– Vårt kyrktak har efter fem år äntligen blivit reparerat. Nu håller taket i hundra år till, säger Anita Müllern-Aspegren när vi når henne på telefon.



Hon lyfter även fram att församlingen har fått många nya ansikten.

– Det är viktigt med nya människor som har andra referenser och bakgrunder och som kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper. De sätter fart och ifrågasätter det gamla, med andra ord en härlig verksamhetsutveckling.

Märks de beslut som kyrkorådet fattar i samhället?

– Vi försöker alltid att lägga örat mot marken för att höra vad Saltsjöbadsborna vill ha och vad de tycker. Du kan bland annat märka det genom att vi har ökat antalet konserter och kvaliteten på dem.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?

– Det är din chans att påverka vilka som ska styra församlingen och du visar ditt engagemang för kyrkan.



I Boo församling har Socialdemokraterna fått igenom tre av fyra vallöften – däribland utbyggnaden av lapidariet (en samling av stenmonument såsom gravstenar, med avsikten är att bevara stenar från äldre, igenlagda gravar) och ceremoni- och bisättningslokalen.



Vill bygga ut

– Vi har fortfarande tankar på att bygga ut församlingsgården, men det har vi inte lyckats med under den här mandatperioden. Ceremoni- och bisättningslokalen, som används för olika begravningssätt, har blivit oerhört uppskattad, säger Margareta Huzelius, S, ordförande i kyrkorådet i Boo församling.



Ett annat vallöfte med bäring på Socialdemokraterna var att satsa på barn- och ungdomsverksamheten.

– Barn- och ungdomsverksamheten är viktig, det handlar om våra ungdomar. Vi har bland annat arbetat med alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor med våra skolungdomar och deras föräldrar. Det har varit uppskattat och den satsningen kommer vi att fortsätta med.



”Viktig mötesplats”

Margareta Huzelius både tror och hoppas att de beslut som kyrkorådet fattar märks i samhället.

– Kyrkan är en viktig mötesplats för alla människor och det är viktigt att den får vara kvar, men tyvärr är det inte många som röstar i kyrkovalet.

Vad beror det på?

– Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att folk går och röstar, för kyrkan är viktig både för människan och kulturen. Kyrkan ger en stor gemenskap.