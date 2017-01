Sedan slutet av augusti kör inte Saltsjöbanan hela vägen in till Slussen. Den tillfälliga bytesplatsen ska vara kvar till minst 2025, då den nya Slussen är klar. Många resenärer har haft synpunkter och klagomål på Stockholms kortaste busslinje.

Arriva har därför tillsatt en projektgrupp, under ledningen av Karin Larsson, som ska fokusera på att minimera de problem som följt sedan sträckan börjat trafikeras med buss i stället för tåg.

– Vi har pratat om att bygga om stationen i Henriksdal, så att det blir smidigare för resenärerna att ta sig från tåget till bussen, säger Karin Larsson.



Men redan nu finns det åtgärder som vidtagits. Till exempelvis har en information- och servicedisk inrättats under rusningstrafiken där resenärerna kan ställa frågor till trafikvärdar och medarbetare. Dessutom ska samma grupp bussförare köra mellan Slussen-Henriksdal dagligen för att trafiken ska flyta så bra som möjligt.

På sikt finns även tankar på att inrätta nya slutstationer, som inte angör Slussen, vid Henriksdal och Gamla stan.

Enligt Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund kommer bussföretaget att få mer information om detta i början av året.



Vill ha ökat turtäthet

Man har även genomfört en kundenkät ombord på Saltsjöbanan, för ett par veckor sedan, och där har Arriva fått in massa synpunkter. Drygt 800 personer tog del av enkäten. Nu när enkäterna sammanställts så kan man ta beslut om vilket nästa steg är för att förbättra upplevelsen av resan.

– För oss är det viktigt att resenärerna upplever att det flyter bättre i Henriksdal, säger Karin Larsson.



Jenny Gustafsson åker varje morgon buss mellan Slussen och Henriksdal, men upplever inte sträckan som påfrestande.

– Det går ganska smidigt både på morgonen och eftermiddagen. Ännu smidigare på eftermiddagen när man kommer med Saltsjöbanan in till Henriksdal, eftersom det ofta finns minst två bussar parkerade som väntar. Sen så behöver man inte blippa kortet när man stiger på bussen vilket gör det enklare att kliva på, säger hon.

Hon har inte märkt några stora förändringar sedan bytespunkten tillkom i augusti. Däremot finns det saker som hon tycker kan bli bättre.

– Att bussen man tar från Slussen på morgonen är mer synkad med tåget så att man hinner med den. Även en ökad turtäthet med tåget skulle vara bra.