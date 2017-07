De sticker fram en lista, ber dig skriva under och försöker sedan få dig att skänka pengar till en organisation som du troligen inte har hört talas om tidigare.

Enligt listorna de sträcker fram, som ofta är knapphändigt formulerade, samlar de in pengar till bland annat ”döva eller stumma funktionshindrade” och ”fattiga barn”.



Under juni tog polisen emot flera larm från personer som uppmärksammat denna typ av insamling på olika platser i Nacka och Värmdö – bland annat vid Värmdö marknad, Gustavsbergs centrum och Sickla köpkvarter.



Kan vara lagligt

– Vi får väldigt mycket samtal, framför allt har de handlat om att man sett personer som försökt samla pengar. De anmälningar som nått oss har inte handlat om att man känt sig lurad eller att man gett dessa personer pengar, säger Magnus Mohlin, kommunpolis och operativ koordinator hos Nackapolisen.



Insamlingarna är inte isolerade till Nacka och Värmdö utan förekommer i hela länet.

Enligt Sven-Erik Olsson, presskommunikatör vid polisens ledningscentral, inkom det under juni, sett över hela länet, mellan fem och tio anmälningar om dagen rörande liknande insamlingar.



Men att samla in pengar på detta sätt är nödvändigtvis inte olagligt. Om personerna som utför insamlingarna utger sig företräda en etablerad organisation – till exempel Röda korset eller Hörselskadades riksförbund – rör det sig om bedrägeri eller försök till bedrägeri. Men om det är som i de flesta av dessa fall, att ingen etablerad organisation nämns, begås inget brott.



Polisen varnar

– Man får samla in pengar till vad man vill. Vill du till exempel samla in pengar för att bygga ett ridhus är det fritt för dig att göra det, säger Magnus Mohlin.



Trots att insamlingarna inte faller under någon brottsrubricering har polisen gått ut med varningar på sociala medier. Där ber man personer som träffar på personer som utför insamlingar att vara uppmärksamma och inte skriva på något som man inte vet vad det är.

Polisens teori är att pengarna inte går vidare till någon organisation.

– Vi kan inte bevisa att pengarna inte går till något bra, men man bör nog veta vart pengarna är ämnade för så man inte i efterhand känner sig lurad, säger Magnus Mohlin.