Keolis bussgarage i Björknäs fick under gårdagen kalla in brandkåren och saneringsföretag. Det sedan en olycka inträffade när tankarna skulle fyllas på. Polisen har upprättat en anmälan om miljöbrott.

Det var klockan 18:26 under torsdagen som polisen fick larm om att det läckte ut stora mängder bränsle i bussgaraget i Björknäs. Enligt Keolis handlade det om deras förnyelsebara diesel HVO, och att det uppskattningsvis rört sig om mellan två och fem kubikmeter som läckte ut från en tankbil.

– Det inträffade en olycka när tankbilen kom under torsdagskvällen och skulle fylla på våra tankar. Vi kallade in hela räddningsapparaten, både brandkår och saneringsföretag. Bland annat tömdes oljeavskiljarna och asfalten sanerades, säger Karl Orton, teknisk chef på Keolis.