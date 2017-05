De 48 modullägenheterna står på mark som Trafikverket har mutat in för att eventuellt använda till östlig förbindelse. Beslut om en östlig förbindelse ska tas senast 2022 och innan dess får marken inte bebyggas permanent, skriver kommunen på sin hemsida.



När HSB:s tillfälliga bygglov för studentbostäderna gick ut i april 2017 flyttade studenterna ut. Men istället för att riva eller flytta modulerna så ansökte HSB om en tillfällig detaljplan för bostäderna för att på så sätt kunna fortsätta hyra ut dem fram till att ett beslut om en eventuell östlig förbindelse har tagits.



Ny hyresgäst blir Nacka kommun, som kommer att hyra dem till nyanlända som nyligen fått uppehållstillstånd. Inflyttning blir från och med 1 juni och gäller i tre år framåt. Enligt kommunen finns det plats för ett 90-tal personer i husen.



”Ville informera tidigare”

Boende i Finnboda har hört av sig till NVP och varit upprörda över, som de upplever den, bristfällig kommunikation från kommunens och HSB:s sida om att husen blir kvar istället för att rivas.



Kommunens bostads- och affärsutvecklingsdirektör Jenny Asmundsson säger att informationen om planerna för modulhusen har gått ut innan ett avtal var klart, något man inte brukar gå ut med.

– Normalt när vi hyr in den här typen av bostäder gör vi det via delegationsbeslut. Det informerar vi inte löpande, utan när det är klart. I det här läget ville vi informera tidigare eftersom att det rör om ett större projekt, säger Jenny Asmundsson.



Det har även cirkulerat rykten om att HSB ska ha velat förlänga det tillfälliga bygglovet med kommunen, men nekats. Anders Joachimsson, chef för fastighetsutveckling på HSB, bekräftar att företaget har fört diskussioner med kommunen om en förlängning.



Går inte att förlänga

– Men det tillfälliga bygglovet har redan förlängts vid två tidigare tillfällen till maximala 15 år och går därför inte att förlänga ytterligare en gång, säger han.



Det första bygglovet beviljades 2002, enligt Jenny Ryderstedt, pressansvarig på Nacka kommun och därmed har den lagstadgade tiden löpt ut.



Kritik har även framförts mot HSB för att de uppsagda studenterna ska ha blivit av med sin kötid hos HSB när kontrakten sades upp, vilket tillbakavisas av Anders Joachimsson.

– De 48 hyresgäster som blivit uppsagda behåller sina bosparpoäng och sin kötid hos HSB. Kopplingen mellan hyrestid och det tillfälliga bygglovet har varit

reglerat i hyreskontrakten, säger han.