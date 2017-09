Era bostadslån har rusat i höjden. Mellan 2010 och 2016 har Värmdöbons genomsnittliga bolån ökat med 34 procent. Nackabons genomsnittliga bostadslån har ökat ännu mer: 41 procent. 2016 hade Värmdöborna i snitt en skuld på knappt 2,1 miljoner kronor för sina bostäder, och Nackabornas bostadsskuld låg på knappt 2,3 miljoner kronor. Det visar statistik från Riksbanken som NVP tagit del av.



Men för att köpa en bostad i Nacka eller Värmdö i dag räcker inte de dryga 2 miljonerna långt. Snittbelåningen dras ner av alla de som bott länge i kommunerna, och köpte bostad när det var billigare än det är i dag.

– Jag kan tänka mig att det är fler som bott länge här än som nyligen köpt bostad och flyttat in. Det drar ner snittet. Man har en helt annan belåning i dag, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.



2010 hade Värmdöborna tillsammans skulder på 15,4 miljarder kronor för sina bostäder, och Nackabornas bolån uppgick till 35,1 miljarder. 2016 hade den summan ökat till 23,5 miljarder respektive 58,2 miljarder.



6 av 10 har bolån

Ungefär sex av tio vuxna i båda kommunerna hade ett bostadslån under fjolåret, och gruppen som har högst snittlån är husägare i Nacka: nästan 3 miljoner kronor.

– Den största risken med att ha höga bostadslån är att det händer något som gör att du inte har råd att bo kvar. Det kan vara arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, dödsfall – saker händer. Vad som kan hända då är att du måste sälja och att priserna har gått ner precis då. Då får du inte ut så mycket så du kan lösa dina lån, säger Ingela Gabrielsson.



”Räkna med svängningar”

Mellan 1992 och 1995 skakades Sverige av sin senaste bostadskrasch. 83 personer i Nacka och 53 personer i Värmdö har fortfarande skulder hos Kronofogden som uppkom under de åren. De 83 Nackaborna är tillsammans skyldiga över 49 miljoner kronor, och de 53 Värmdöbornas skuld uppgår till drygt 53,5 miljoner kronor.

– En del avser lån på fastigheter som såldes till låga belopp. Andra skulder avser personer som drev företag som gick under och där man ofta har gått in med en personlig borgen, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogdens analysenhet, till Nyhetsbyrån Siren.



Men så länge du kan betala av dina skulder överlever du också en ny bostadskrasch, om en sådan skulle inträffa.

– Om du ändå ska bo kvar och fortlöpande sköter avbetalningar, räntor och amorteringar så händer ingenting mer än att din bostad sjunkit i värde för ögonblicket. Och ska du bo länge måste du räkna med att det kan vara svängningar, under en längre period kan värdet gå både upp och ner, säger Ingela Gabrielsson.