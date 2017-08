Högstadieeleverna Lova Westberg, Johan Nordquist och My Pohl har utmärkt sig i den internationella naturvetenskapstävlingen ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey i Hanoi.

– Det gick långt över förväntan. Vi hade ställt in oss på att inte ta hem några medaljer, så vi var inte beredda på det som skulle ske. När de delade ut alla medaljer fick vi med oss en hel bunt. Det var jätteroligt, säger åttondeklassaren Lova Westberg från Eklidens skola.



Totalt hämtade de hem fem medaljer – ett guld, ett silver och tre brons – och slutade totaltrea.

– Det har aldrig hänt tidigare att ett svenskt lag över huvud taget har tagit en medalj i totalen. Det var jätteroligt.



”Skolan ska anpassa sig”

Under temat Renewable Energy for Life (förnyelsebar energi för livet, fritt översatt) sattes elevernas laborationskunskaper på prov i biologi, fysik och kemi. De har även samarbetat med elever från andra länder, förberett en posterpresentation på engelska och gjort ett kulturellt framträdande.



Vad har du lärt dig?

– Jag har sett hur människor i en helt annan världsdel lever. Det stärker en. Det är både en intressant och lärorik upplevelse som fler borde få möjligheten till. Det är många som jag har träffat som pluggar in på småtimmarna, för att de har det så mycket tuffare i skolan än oss.

Borde den svenska skolan ställa högre krav på eleven?

– Jag skulle snarare säga att de som behöver mer utmaning i skolan ska få det och de som behöver mer hjälp ska få det. Jag tycker att skolan ska anpassa sig mer efter varje elev och dess behov, säger Lova Westberg.



Även Tilda Mårtensson, Hugo Lindskog och Fredrika Pettersson från Eklidens skola tog hem tre medaljer, två silver och ett brons.

– Jag är oerhört stolt över elevernas framgångar, att deras slit gav resultat, säger Patrik Lundqvist, lärare på Eklidens skola.



ASEAN Three Plus är en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien samt Japan, Kina och Sydkorea, med inriktning på lärande inom naturvetenskapliga ämnen. Nacka kommun har sedan flera år tillbaka ett unikt samarbete med organisationen och varje år har elever från Eklidens skola haft möjligheten att delta i workshops, med mera.