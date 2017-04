Här är ett urval av majbrasorna.



Sjöliden i Hemmesta: Svenska kyrkan inleder sitt valborgsfirande klockan 19 och håller på till 22. Talet till våren hålls av Camilla Ulén, präst i Värmdö församling, klockan 20. Brasan tänds klockan 20.30. Gustavsbergs Mässingssextett framträder. Begränsat med parkeringsplatser.



Strömma hembygdsgård: Firande med servering och musikunderhållning från klockan 19. Fiskdamm för de små. Brasan tänds klockan 20.15.



Strandviksparken i Gustavsberg: Firandet startar klockan 18.30. Kören Havs-trutarna sjunger in våren klockan 20.30 och bålet tänds klockan 21.00. Kvällen avslutas med fyrverkeri klockan 21.30.



Nyckelviken: Vårbrasa och underhållning med start klockan 19.15.



Saltsjöbaden: Lotterier, fiskdamm, sång med mera med från klockan 18, därefter tänds brasan. Firandet håller till på den gamla golfängen vid Tattby station.



Storängen: Valborgsmässofirande med start klockan 20, vid ängen i korsningen Storängsvägen-Ängsvägen.



Hedvigslundsparken i Älta: Traditionsenligt valborgsmässofirande med lotterier, fiskdamm, chokladhjul, sockervadd med mera, start klockan. Fackeltåg från Älta gård och Älta centrum klockan 19 till Hedvigslundsparken, där bålet tänds klockan 19.30. Älta Cantaton sjunger in våren.



Lillängen: Brasan tänds vid det så kallade Hortusberget vid Lillängsvägen och Fjällstigen klockan 20.



Fregattbacken: Firandet startar klockan 18 och brasan tänds klockan 19. Boo Föräldrarkör Sing For Joy sjunger in våren. Kaféet håller öppet under kvällen, medta kontanter. Man uppmanar alla att lämna bilen hemma, ont om parkeringsplatser.



Sickla strand: Körsång, tombola, vårtal med mera. Inleds klockan 17.



Kocktorpsängen: Valborgsmässofirande vid Svampområdet. Bålet tänds klockan.



Orminge: Boo Folkets hus anordnar valborgsmässofirande med bland annat vårtal och loppis.



Myrsjöns festplats: Elden tänds klockan 19.30.



Finntorp, Nacka kyrkby: BRF Nacka kyrkby har ett mindre valborgsmässofirande ca 30 meter från Blomstervägen 48. Programmet startar kl. 19.00.



Järla Skolväg: Villaägarna i området anordnar mindre valborgsmässofirande på berget ovanför Järla Skolväg.



Skuru: Sten Stures samfällighet anordnar valborgsmässofirande vid utsiktsplatsen norr om Sten Stures väg.



Lilla Björknäs: Boo FF anordnar valborgsmässofirande vid tennisplanen på Lilla Björknäsvägen. Programmet startar kl. 19.00 och innehåller enklare försäljning av fika och grillad korv.

Mer info finns på nacka.se och varmdo.se