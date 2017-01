Det maximala rut-avdraget sänktes 2016 till 25 000 kronor per person och år för personer under 65 år. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen för rot- och rutarbeten sammantaget, är 50 000 kronor per person och år.

Rotavdrag för 11,2 miljarder kronor betalades ut 2016 och drygt en miljon personer utnyttjade möjligheten. För rutavdrag betalades 3,7 miljarder kronor ut. Närmare 730 000 köpte rutarbeten.

Källa: Skatteverket