Manifestation för framtidssamhället

Den första september flyttar plattformen NAV från lokalerna vid Markusplatsen till nya lokaler på Nobelberget. Orsaken är att fastighetsägaren Atrium Ljungberg ska transformera den gamla tapetfabriken till ett designhotell.

– I stället för att plocka ner kommer vi nu att öka intensiteten med full fart in i nästa steg. Det handlar om att synliggöra vilka samhällsutmaningar vi står inför och vilket samhälle vi vill skapa, både på individnivå och samhällsnivå, säger koordinatorn Daniel Lundqvist.



”Vi vill ta plats”

Därför arrangerar man under augusti månad en manifestation av visioner och drömmar om vem du vill vara och i vilket samhälle du vill leva i. Manifestationen, som pågår dygnet runt kallas, för ”the future you – the future us – in the future city”.

– Det råder en enorm förändringstakt i Nacka. Många röster behöver komma till och höras för de blir snabbt uppätna av de tunga drakarna. Vi vill ta plats, och ge plats för dialog. Så vi öppnar upp lokalen och säger välkommen in, gestalta visioner, skriv på väggarna, var med på event, skapa event, använd scenen eller bara häng, säger Daniel Lundqvist.



Experter och konstnärer

Bland annat kommer ett panelsamtal med experter inom digitalisering, ekonomi, hållbar innovation och lärande att hållas i dag, den 22 augusti. Den unga, lovande poeten Jonathan Brott kommer tillsammans med performanceartister, konstnärer och musiker att hålla ett event den 25 augusti.