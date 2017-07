Många upprörda över tredje Nackamast

Redan 2012 kom ansökan om en tredje mastbyggnad in till kommunen — sedan dess har ärendets tröskats fram och tillbaka. Nu är frågan på nytt aktuell. Bauer Media Group vill bygga en 212 meter hög mast för kommersiell radio i anslutning till de två befintliga 299 meter höga Nackamasterna.

Länsstyrelsen har ”inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna”, utan bedömer att friluftsliv, naturmiljö och fågelliv inte skulle påverkas negativt.

Nacka miljövårdsråd är däremot av motsatt åsikt.

– Dels påverkas friluftslivet i Nackareservatet och Erstavik, där man vintertid åker skidor och sommartid vandrar, dels riskerar Orrmossområdet att skäras av på mitten på grund av den trafik som är nödvändig för att bygga masten. Dessutom innebär ett mastbygge, med tillhörande stag, ledningsgravar och betongbyggnader en förfulning av naturområdet, säger Jan Åman.

Största möjliga tystnad

Även Svenska turistföreningen opponerar sig mot planerna, och förklarar i en skrivelse till bygglovsenheten att de upprörs över att Nacka kommun inte ”ordentligt kun-gjort bygglovsansökan”.

En kungörelse har visserligen publicerats i NVP och i SvD, men Svenska turistföreningen och Nacka miljövårdsråd anser att information om ett så stort projekt dessutom skulle ha publicerats i Dagens Nyheter, samt att informationen om mastens höjd — 212 meter — skulle ha stått med.

– Kommunen hoppas klubba igenom beslutet under största möjliga tystnad. Man passar på att göra det under sommaren, och under kort tid. Vid alla andra utlysningar om master har det stått hur hög den ska bli. Just den här gången glömde man det, och det är definitivt ett strategiskt val, eftersom folk hade reagerat om de sett höjden, -säger Jan Åman.

Tänker överklaga beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande -Cathrin Bergenstråhle, M, säger att kommunen hanterar ansökan enligt gängse normer.

– Det är inte Nacka som driver frågan. Det har inkommit en ansökan om bygglov för att uppföra en mast, och det är ett vanligt myndighetsärende som vi har skyldighet att hantera, oavsett om vi skulle tycka att det räcker med de master som finns eller inte. Men normalt sett bygger man inte master om de inte behövs, eftersom det är jättestora investeringar.

Nacka miljövårdsråd tycker att ni tydligare skulle ha informerat om ärendet — och varför nämndes inte mastens höjd i kungörelsen?

– Jag utgår från att man på bygglovenheten följt alla formella bestämmelser kring detta, och jag vet att när det har gällt andra master har vi fått kritik för att det inte skett i NVP. Då har man menat att ”vi sitter inte och läser kungörelserna i DN och Svenska Dagbladet, utan vi vill ha det i lokalmedia”.

Enligt Jan Åman, Nacka miljöråd, väntar överklagan om bygglovet godkänns.

– Inte bara vi, utan Svenska turistföreningen och andra organisationer kommer säkert också att överklaga.

Allmänheten har fram till den 4 augusti på sig att komma med synpunkter på masten.