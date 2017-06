En 53-årig man har dömts för att ha filmat två flickor under 18 år i sexuella situationer med våldsinslag vid ett flertal tillfällen. Mannen spred sedan materialet vidare på nätet.



Övergreppen på en av flickorna skedde under 2014, och materialet spelades in i Nacka och Tyresö.



Enligt domen utnyttjades flickorna på ”ett särskilt hänsynslöst sätt”. Mannen döms nu till fängelse i 14 månader för bland annat grovt barnpornografibrott och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.



Utöver fängelsestraffet ska han betala skadestånd. Mannen har erkänt att han spelat in filmerna.