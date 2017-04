Nackas årsredovisning för 2016 visar att kommunen gått plus 175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor mer än man budgeterat för. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen, som hade sammanträde förra veckan, menar man att plusresultatet är ett resultat av låga räntekostnader, att nämnderna hållit budget, och inte minst att flera försäljningar av kommunala fastigheter ligger bakom.



Mats Gerdau, M, kommunalråd i Nacka, hävdar att resultatet är historiskt för kommunen:

– Det är det största överskottet någonsin, det går bra för Nacka nu. Kvarnholmsbron blev färdig. Vi lyckades få tusen lägenheter klara, och 1 500 är påbörjade. Vi skapar också nya jobb och ligger bra i företagsrankningen, vilket är viktigt för att fortsätta ha en bra ekonomi, säger han.



Den stora markförsäljningen förra året var när kommunen sålde ett

25 000 kvadratmeter stort fastighetsbestånd, bestående av bland annat tre skolor och tio förskolor, för 612 miljoner kronor. Av intäkten bokfördes 45 miljoner kronor in i 2016.



Mer skatteintäkter

De allt lägre räntekostnaderna är också en effekt av när Nacka kommun sålde 25 procent av sitt fastighetsbestånd till Rikshem för 1,8 miljarder kronor.

– Men det är också så att vi har vridit och vänt på skattekronorna. Alla nämnder, med något undantag, har hållit budget. Utöver det har skatteintäkterna ökat eftersom vi har så många Nackabor som jobbar, säger Mats Gerdau.



Det finns dock saker som skjutits upp under året. Bland annat hade fritidsnämnden ett överskott på fem miljoner eftersom planerade idrottsanläggningar inte tagits i drift. Det samma gäller ett LSS-boende för funktionsnedsatta.

– Det är investeringar som skjutits fram till 2017 i stället. Å andra sidan har vi gjort flera saker som vi inte budgeterat för. Bland annat sanerat mark för 18 miljoner kronor vid förlängningen av tvärbanan och vid studentbostäderna i Ektorp.



S är kritiska

Khashayar Farmanbar, S, oppositionsråd i Nacka kommun, tycker att det är synd att investeringarna i social omsorg och att utvecklingen av idrottsplatserna Björknäs IP, Myrsjö IP och Nacka fotbollstält, åsidosatts.



Vidare menar socialdemokraternas oppositionsråd att taktiken att sälja skolor och äldreboenden för att sänka skatten inte är hållbart.

– Nacka säljer fastigheter och hyr tillbaka istället. Under en period på i genomsnitt tolv år är hyran låst. Nyligen höjde kommunen hyran för marken på Henriksdalsberget med 400 procent. En motsvarande hyresökning kan vänta kommunens utsålda skolor, äldreboende och idrottsanläggningar framöver. Sett till det är årets resultat knappast imponerande, säger Khashayar Farmanbar.



Mats Gerdau svarar med att det är stor skillnad på att hyra fastigheter för välfärdsändamål och att ingå tomträttsavtal för bostäder.



”Falskt påstående”

– Det är ett falskt och grundlöst påstående. Hyror regleras i hyreslagen och får inte höja hur som helst.



Årsredovisningen för de kommunala aktiebolagen 2016, vars moderbolag är Nacka stadshus AB, visade ett positivt resultat på 71 miljoner kronor.