Under tisdagskvällen uppmanades boende i Stockholms län att inte ge sig ut på vägarna om det inte var absolut nödvändigt.

Under onsdagsmorgonen har snöfallet avstannat och enligt SMHI ska ingen ytterligare snö falla under dagen.



Nackas snöröjare började tidigt under tisdagskvällen att salta i förebyggande syfte.

Från omkring klockan 21 hade man alla befintliga resurser – ute för att röja snö. Vägar där bussar kör samt Saltsjöleden prioriterades, därefter det regionala cykelstråket.



Busstrafiken i Nacka och Värmdö och Saltsjöbanan rullar enligt SL utan större förseningar. Fyra busslinjer, linje 426, 461, 462 och 463, trafikerades under morgonen av taxi på grund av väglaget.

Enligt polisens ledningscentral har det under natten inte skett några väderrelaterade olyckor i Nacka och Värmdö.