Den som förra måndagen surfade in på Arbetsförmedlingens platsbank på jakt efter ett jobb på en kommunal eller privat Nacka eller Värmdöskola hade en del att välja på. I Nacka och Värmdö fanns det 24 respektive sju lediga tjänster för grundskolelärare. Utöver det söktes också exempelvis gymnasielärare, förskollärare och fritidsledare, specialpedagoger, studievägledare och lärarassistenter.



Sammanlagt låg det 40 annonser ute för den som ville jobba i en skola i Nacka förra måndagen. Ett femtontal av annonserna avsåg kommunala jobb. I mitten av förra veckan var alla de kommunala skolornas jobb tillsatta, enligt Einar Fransson, skolchef i Nacka kommun.



”Lyckligt lottade”

– Vi har löst det. Nacka kommun är lyckligt lottade, hos oss söker många bra behöriga lärare jobb. Men ibland får man ta det näst bästa, det vill säga en obehörig lärare, om det inte finns andra alternativ. Det finns väldigt bra personer som i dag inte är formellt lärarbehöriga – som av någon anledning inte avslutat sin utbildning eller har ett annat akademiskt spår – som vi har haft hos oss. Men vårt mål är att ha legitimerade lärare, säger Einar Fransson.



I Värmdö söktes i förra veckan sammanlagt 12 personer till kommunens skolor. Nio av jobben var på kommunala skolor.

– Det är det en utmaning att få tag på lärare för oss, precis som det är för hela landet, säger Värmdös skolchef Mats Lundström.



Tidigare i somras skrev NVP om att 14 personer, varav nio lärare, sa upp sig från Viks skola i Värmdö under vårterminen. I slutet av juli behövde mellan sex och sju tjänster rekryteras. I förra veckan låg tre jobb på Viks skola ute på platsbanken. Men även om skolorna söker personal tätt inpå skolstart så kommer det finnas personal så det räcker på plats under höstterminen, säger Mats Lundström.



Behörig personal bättre

– Ibland tar man in rekryteringsfirmor för en kortare tid, och ibland så gör man en omfördelning så man ser till att det är känd personal som tar hand om klassen, säger Mats Lundström och fortsätter:

– En del av de tjänsterna som ligger ute är säkert fasta tjänster. Och för att få anställa en lärare tillsvidare så måste den vara behörig och utbildad.



Om skolan inte hittar någon behörig lärare att anställa kan de istället välja att låta en obehörig lärare jobba på skolan med tidsbegränsad anställning.

– I det långa loppet är det alltid bättre att ha utbildad och behörig personal. Men i det korta loppet så kan det vara en bättre lösning att ta en obehörig lärare som är känd för eleverna än att ta in en tillfällig lösning. Det där är något som varje skola och rektor bedömer utifrån hur situationen ser ut i just den klassen som berörs, säger Mats Lundström.