Nacka kommun har idag totalt 43 offentliga konstverk, visar en färsk rapport som gjordes under förra året. Därutöver har kulturnämnden även ansvar för kommunens konstsamling som innefattar 2 250 verk.



Kommunen gör inventeringen för att få tydliga riktlinjer hur man ska hantera konsten framöver, när många fastighetsförsäljningar står för dörren.

– Det är inte alltid konsten är platsspecifik, och då kan vi behöva flytta konsten till en mer relevant verksamhet. I vissa fall behöver vi värdera konsten eftersom det kan påverka priset vid en försäljning, och även för att kunna försäkra kommunens konst, säger Anna Hörnsten, utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten.



Landmärke måste målas om

Längre fram i år ska hela samlingen vara värderad. Vad det totala beloppet på konstsamlingen ligger på är alltså ännu inte utrett. Däremot är det beslutat vilka offentliga konstverk som är i störst behov av restaurering.

Högt upp på listan finns Nackas landmärke Jarlabergs vattentorn, vars utvändiga målning är gjord av Åke Pallarp. Vattentornet uppfördes 1987 och behöver målas om efter 30 år av slitage. Kostnaden för renoveringen av målningen beräknas bli 1,5 miljoner kronor.

– Det är 30 år sedan vattentornet skapades, och det har påverkats av väder och vind. Vi kommer inte att gå in och ändra något, utan det är renovering av befintligt konstverk, säger Anna Hörnsten.



Visent fick tillbaka svansen

Förra året restaurerades nio offentliga konstverk. Ett av dessa var ”Två visenter” i Alphyddan av Arvid Knöppel, där en av visenterna fick tillbaka sin svans. I år är man mycket ute på skolorna.

–Där restaurerar vi framför allt den offentliga konsten, det är en stolthet för oss att vi har så mycket fin konst där. Vi köper också in ny konst som skolor eller olika typer av enheter kan låna för att pigga upp miljön, säger Nanna Leth, konstsekreterare på Nacka kommun.

Kan du ge exempel på något konstverk ni köpt in nyligen?

–Vi köpte nästan uteslutande av Nackakonstnärer förra året, ett av dessa är ett jättefint verk som just nu står i Dieselverkstaden. Det är en liten betongelefant, som fortfarande är tillräckligt stor för att kunna sitta på. Jag tror den skulle passa bra på en förskola eller kanske hos en skolsyster på en skola, för att skänka lite tröst, säger Nanna Leth, konstsekreterare på Nacka kommun.



Förutom att förvalta den konst som finns har Nacka kommun också som mål att bli bättre på att kommunicera ut kommunens konst, och göra den mer lättillgänglig för medborgarna. Både på nätet, där texter och bilder på konstverken kommer att uppdateras på Nacka.se, och genom arrangemang:

–Förra året tog vi fram en konstpromenad i Fisksätra, och nu vill vi arrangera fler konstpromenader. Även guidade konstpromenader specifikt för barn, säger Nanna Leth.