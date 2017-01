Villan, som är belägen vid Lännerstasundet, fick totalt 173 000 klick av besökarna förra året och hamnade därmed på en fjärdeplats i rankningen för flest besök på hemsidan.



Vad som gör att ett objekt får många klick kan bero på flera orsaker. Objekt som hamnar i topp har ofta något som sticker ut, det är inte bara försäljningspriset som avgör utan också homestyling menar Hemnets presstalesperson Staffan Tell.



Till exemplen hör det så kallade ”paprikahuset” i Saltsjöbaden där försäljaren valde att komplettera husets inredning med paprikor.

– Paprikahuset nådde stor spridning, bland annat till USA och sajter som Reddit, säger Staffan Tell.



Att det skulle finnas ett samband mellan antal klick och att en bostad stiger i värde är dock svårt att säga. Enligt Staffan Tell ligger dyrare objekt ofta kvar en längre period eftersom målgruppen är snävare än för andra bostäder.

– Det är ett dubbelt drömbeteende, en del kollar för att drömma men kollar samtidigt på mer realistiska objekt, berättar han.



För tredje året i rad hamnar Nacka i klicktoppen, 2015 var det Danmarks holme vid Skurusundet som hamnade på topplistan.