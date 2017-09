Turerna kring tegelbyggnaden från 1896 har varit många. I februari förra året fick fastighetsägaren bygglov för att bygga om pumphuset till 41 lägenheter. Bygglovet överklagades till länsstyrelsen som i sin tur avslog ansökan. Myndigheten menade att den stred mot områdets detaljplan.

Ytterligare överklaganden följde och ett slutgiltigt beslut har fortfarande inte kommit.



Men så tog historien en ny vändning. Fastighetsägarna lämnade i april i år in en rivningsansökan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Istället för att fortsätta strida för sitt bygglov ville man jämna byggnaden med marken.



”Enkelspårigt resonemang”

I en tjänsteskrivelse inför rivningsbeslutet konstaterade kommunens bygglovshandläggare att det inte fanns något som hindrade en rivning då byggnaden inte hade någon skyddsmärkning.

– Det är en jättefin byggnad, en av de första man byggde. Det är enkelspårigt att resonera som kommunen gör, att allt hänger på en märkning eller en bokstav. Här resonerar man: ”Finns det inget förbud mot rivning så river vi”, säger Helena Söderlind, en av de boende i området som i flera år tagit strid för Pumpprovningens bevarande.



När rivningsansökan blev känd för de boende, två dagar innan beslut skulle fattas på den 30 augusti, mobiliserade de ännu en gång. Drygt 1 000 namnunderskrifter samlades in, och överlämnades till politikerna innan beslut skulle fattas.

Nackas kommunantikvarie har konstaterat att industribyggnaderna i Järla visar en mycket betydelsefull del av kommunens historia.

Antikvarien konstaterar även att trots att pumpprovningen vid arbetet inför den detaljplan som antogs för ungefär 20 år sedan bedömdes ha kulturhistoriska världen och bedömdes vara en ”omistlig byggnad” skyddades den inte med vare sig skydds- eller varsamhets-bestämmelser på plankartan. Orsaken till varför den inte skyddades är enligt kommunantikvarien okänd.



Pumpprovningens kulturhistoriska värden var det främsta argumentet som gjorde att rivningsansökan röstades ner på miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts sammanträde den 30 augusti.



”En av de finaste vi har”

Jan-Eric Jansson, KD, nämndens vice ordförande, är nöjd över att rivningsansökan röstades ner.

– Vi anser att det är en byggnad som ska bevaras, det är en av de finaste vi har. Därför avslog vi rivningen. Trots att byggnaden inte är skyddad med någon märkning anser vi att vi har goda skäl att avslå rivning. I områdesbestämmelserna framhålls betydelsen av att bevara industrikåkarna, säger han.



Nämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M, beklagar att byggnaden inte har någon skyddsmärkning.

– Vi upplever att man gjort en miss i detaljplanen när man inte långt tidigare skrivit in en skyddsbestämmelse för den här byggnaden. Det är jag ledsen för. Det hade varit bättre om man fått en tydlig skyddsbestämmelse. Det är ingen som vill att den ska rivas, säger hon.



Beredda på kamp

När NVP dagen efter beslutet mötte boende i området uttryckte de lättnad, men de var beredda på fortsatt kamp.

– Det är tråkigt att den överexploateringshets som råder här gör att man inte beaktar kommunens historia, säger Märta Lindmark som bor i området.