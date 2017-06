”Jag finner detta på gränsen till integritetskränkande”.

Så skriver en Nackabo i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, där han anmäler Radiotjänst som han anser har agerat felaktigt i samband med fakturering av radio- och tv-avgift under 2015.



Tjänstemannen från Radiotjänst ska enligt anmälan tagit sig in ett hus cirka 200 meter från anmälarens bostad, gått upp några trappor och sedan spanat in i mannens bostad, som ligger på fjärde våningen, och därifrån konstaterat att denna hade en tv i hemmet.



I JO-anmälningen skriver mannen också att han finner det i princip omöjligt att tjänstemannen kunnat särskilja hans lägenhet från grannarnas samt att det på det avståndet borde vara svårt att skilja en tv från till exempel en dator utan tv-kort.