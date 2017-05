NACKA. Jättelokan har blivit en sommarplåga i många kommuner i sydliga och mellersta Sverige. I Nacka började den bli ett problem i början av 2000-talet, och sedan dess har man jobbat med att utrota den.

Men lätt är det inte. Förutom att jättelokan hotar den närliggande biologiska mångfalden och kan orsaka brännskador hos människor, så sprider de sig som en löpeld om man inte har koll på dem. Under sommaren 2016 bekämpades 44 bestånd i Nacka varav nio stycken på kemisk väg.

Lokorna har minskat

Kajsa Gustavsson, parktekniker på Nacka kommun, har alla inrapporterade områden utmärkta som prickar på en karta. Utöver det har hon allmänhetens tips om nya jättelokafästen att ta hänsyn till.

Tillsammans rör det sig om ungefär 50 platser att titta till.

– Det första vi gör är att titta på var vi bekämpade jättelokan någonstans förra året. I maj åker vi och tittar till dem så att de inte kommit upp igen. Dels kan det ligga rötter kvar som vi missade förra året, eller så kan frön från en gammal planta börja gro först efter flera år, säger Kajsa Gustavsson.

Men jättelokan har minskat i Nacka. 2010 fanns det ungefär 80 kända bestånd på kommunens mark.

– Det har nästan halverats. Men hade vi inte börjat bekämpa jättelokan under tidigt 2000-tal hade vi haft ett väldigt stort bestånd idag. Det är en livskraftig växt som trivs bra i både fukt och sol, och när de slår ut tar de kål på all växtlighet under dem.

Hur jobbar ni med att få väck den?

–Vi strävar efter att helt sluta med bekämpningsmedel. Då hugger man av plantan under tillväxtytan strax under marken, så att den vissnar. Det lite speciella med jättelokan, till skillnad från ogräs, är att den faktiskt är lite känslig.

Parkslide på intåg

Men förra året registrerades en annan invasiv växtart* i Nacka, som kan komma att bli ett ännu värre problem än björnlokan, nämligen parkslide, som har så starka rötter att den kan ta sig igenom asfalt och är väldigt komplicerad att utrota.

– Vi har sett att det finns några platser i kommunen där den växer kraftfullt. Det är ingen jättebrådska ännu. Vi kommer att hålla ögonen på den, säger Kajsa Gustavsson.

Budgeterade medel för bekämpningen av jättelokan är 150 000 kronor.

* En art som spridit sig utanför sitt ursprungliga utbredningsområdet, och som skadar ekosystemet i ett annat område.