Här går de från idé till affärsplan

Entreprenörshubben sparkade i gång i somras på initiativ av Nacka kommun, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Start-Up Stockholm. Tanken är att hjälpa nyanlända, bosatta i Nacka, som vill starta egen verksamhet.



Hälften tog sig vidare

Inledningsvis lades grunderna i företagande, för att sedan, under tio höstveckor, övergå i finlir. Detta under överseende av Mikael Scherdin, filosofie doktor i entreprenörskap och vd för Splintermind, som genom en speciellt utvecklad träningsmodul i nio steg lär människor att ta idé till affärsplan.

Det här är första gången som han arbetat med sitt program med nysvenskar.

– Jag var lite orolig. Men där får jag skämmas, för det har gått precis lika bra som tidigare, om inte bättre. Träningsprocessen som vi tillämpar användes första gången 2012 och sedan dess har hälften av deltagarna tagit sig vidare på den entreprenöra resan. Det tycker jag är en väldigt fin siffra.



Har du lärt dig något av att på detta sätt jobba med människor med bakgrund i andra kulturer?

– Flera saker. Bland annat hur viktigt olika sociala aspekter är. Släkt och vänner inkluderas på ett sätt som inte är självklart för oss, även när det kommer till finansiering. Där har vi mycket att lära.



Hoppas öppna i januari

En av de tio första utställarna (som under våren kommer att följas av ytterligare 20) vid höstterminens ”examensdag” var 60-åriga Tsion Seife-Selassie, med rötter i Etiopien. Hennes affärsidé är bland annat en djupgående massage för att behandla såväl fysiska som psykiska krämpor.

– Det är en holistisk behandling där jag knådar hela vägen ner till skelettet, säger hon.

Det låter nästan lite otäckt …

– Nej då. Det är befriande, tar bort värken. Men jag brukar uppmana alla kunder att äta innan de kommer till behandlingen, säger Tsion Seife-Selassie, som hoppas öppna sin mottagning i januari.

– Hubben har varit en stor hjälp. Dels med allt kring att starta företag, dels med hur man gör reklam med grafisk utformning och liknande, säger hon.



Bland montrarna vandrade bland annat kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, nyfiket runt.

– Här finns en sådan drivkraft, ett entreprenörskap. Det gillar jag. Jag hoppas verkligen att de lyckas.

Är Nacka en bra kommun för att förverkliga sina drömmar i?

– Vi vill vara den bästa kommunen för att förvekliga drömmar i, och har man som kommun inte den ambitionen så kommer man aldrig att nå dit.