Totalt startar bygget av omkring 1 000 bostäder i Nacka under 2017.

På Sicklaön och det som ska bli Nacka stad ligger fokus på Kvarnholmen, Nacka strand, Alphyddan, Järla sjö. I Tollare har utbyggnaden kommit ungefär halvvägs och inflyttning sker kontinuerligt.

Enligt en genomgång av utbyggnaden som just presenterats för Nackas politiker är det byggstart för 400 bostäder på västra Sicklaön och för 600 i andra kommundelar.

800 bostäder ska hinna bli klara för inflyttning under året.



Planer försenas

Samtidigt är arbetet med att ta fram nya detaljplaner intensivt. Arbete pågår med totalt 70 detaljplaner, men kommunen halkar efter i sin planering.

– Enligt planen ska vi ha antagit planer för 4 000 bostäder under 2017, men vi kommer bara att hinna anta 2 500. 1 500 skjuts framåt till 2018. Utifrån T-baneavtalet spelar det inte så stor roll vilket år det blir, bostäderna kommer att stå där till 2030, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M.



Ni ska undersöka varför förseningar uppstått. Vad vet ni?

– I en del projekt har vi haft lite optimistiska tidplaner. I några planer är det avtalsförhandlingar som dragit ut på tiden, i andra är det komplicerade tekniska frågor avseende bland annat dagvatten och VA som behövt utredas noga. Diskussioner med länsstyrelsen har tagit lång tid i en del projekt.

Om ni halkar efter nu, kommer ni att hinna ta fram de planer som behövs senare?

– Vi har gjort om tidplanerna så de är mer realistiska efter de erfarenheter vi fått.



Byggtakten ökar

Bland de planer som inte blir klara under året finns bland annat Älta centrum, Nybackakvarteret i Orminge, samt Ektorps centrum. Samtidigt måste planerna för 600 bostäder i centrala Nacka, 600 bostäder på Nobelberget och 400 i Nacka strand hinna antas.

Nästa år kommer antalet antalet bostäder som börjar byggas att nästan tredubblas, till 2 700.

Det mest intensiva året framöver ser ut att bli 2019. Då planeras byggstart för 6 000 bostäder, och de ska stå klara ett par år senare.

Hur kommer det att märkas?

– Det blir många byggkranar de kommande åren. Vi ska arbeta aktivt med kommunikation kring projekten så att alla vet vad som pågår. Vi bedömer inte att bostadsbyggandet kommer ha någon större trafikpåverkan.