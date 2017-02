Satsningen går under namnet Huskurage. Den började som en förening men är sedan förra året ett pilotprojekt i Nacka, Värmdö och Tyresö drivet av polisen.

– Grannar är bäst på att se om någon far illa i ett hem. Genom att informera om hur man kan agera vill vi att fler ska göra något om man misstänker att någon far illa, säger initiativtagaren Nina Rung.



Under förra året vände sig Huskurage till de större bostadsföretag som har hyresrätter i kommunerna. Skolhälsovården har också fått information om vad våld kan innebära för barn.

Nu går man vidare med nästa steg, som innebär att 590 bostadsrättsföreningar i kommunerna informeras, och de uppmanas att sätta upp information i sina trappuppgångar.

Dessutom skickar Nacka kommun ut samma information till sina 24 000 hushåll.



I höst kommer pilotprojektet att utvärderas.

– Vi kommer inte att kunna se någon statistikförändring under projekttiden, men 900 enkäter kommer att skickas ut i Älta, Nacka strand för att se om människors inställning till hur och när man kan tänka sig att agera har förändrats, säger Nina Rung.

– Förhoppningsvis kommer den att visa att fler är villiga att agera. Faller det väl ut är tanken att information ska gå ut nationellt.