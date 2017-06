En person hörde hur någon försökte ta sig in bostaden, och gömde sig därför på toaletten.

Klockan 14.26 under tisdagen ringde en person till polisen efter att ha hört hur någon försökte ta sig in i bostaden i Fisksätra. Personen hade gömt sig på toaletten, och när hen går ut igen upptäcker hen att någon brutit upp altandörren och tagit sig in i bostaden. Enligt polisen är det oklart om något stulits.