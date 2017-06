Enligt fritidsnämnden har antalet besökande på fritidsgården varit sjunkande under flera år.

– Det är medarbetarna på fritidsgården som har identifierat behovet av förändring. När hyreskontraktet gick ut så tyckte vi att det var ett bra tillfälle att göra något, säger Richard Wendt, M, ordförande i fritidsnämnden.



Fritidsenhetens egna siffror visar på ett dagligt besökssnitt på 25 personer under åren 2014-2017, vilket är lågt jämfört med andra fritidsgårdar i kommunen.

En förklaring till de vikande besökssiffrorna är, enligt fritidsenheten, att det har varit svårt för ungdomar som inte bor uppe på Henriksdalsberget att ta sig till Glada Henkan.



I nuläget finns inga besked om var den nya fritidsgården ska ligga.

– Vi hoppas på placering precis nedanför Henriksdalsberget så att det fortfarande är nära för de i målgruppen som bor på Henriksdalsberget, men också för andra i närområdet. Gärna nära Vilans skola där buss 402 passerar.



Skär ner anslagen

På samma möte bestämde nämnden att man skär ner anslagen med 300 000 under 2017. En orsak är att fritidsgården har dragit ner på öppettiderna med en kväll i veckan.

– De minskade öppettiderna gjordes delvis för att skapa möjligheter för den nya personalgruppen att jobba ihop sig också kring hur man kan marknadsföra verksamheten för att nå ut till fler. Vid minskat öppethållande ser vi självklart att det är rimligt att också minska på uppdragsersättningen. Beslutet om minskad ersättning gäller under 2017.

Så det rör sig om en tillfällig besparing?

– Absolut, säger Anna Möller.

Kommer den nya fritidsgården få samma profil med musik som tidigare?

– Inriktningen på verksamheten har uppskattats. Sen kan det bli fler aktiviteter utifrån behov och önskemål. Det kan vara E-sport eller rum för gruppträning, men det måste vara en diskussion mellan besökarna, personalen och kommunen, säger Richard Wendt.



Oppositionen hade invändningar mot neddragningen av anslag. Nackalistan menade bland annat att en flytt från Henriksdalsringen bör följas av andra sociala satsningar i området.

Ella Tegsten, S, menade att flytten kommer innebära ökade hyreskostnader med 200 000 kronor, vilket inte får gå ut över rekrytering av personal.