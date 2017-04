Det var i slutet av mars som Tvärbanan stängdes av i ett halvår för att få ett nytt signalsystem och kopplas samman till en enda spårväg. SL har satt in flera ersättningsbussar, men även satt in ytterligare ett fartyg på båtpendlarlinjen Sjövägen, som binder samman bryggorna i Lidingö, Nacka och Stockholm.



Under perioden 27 mars till 17 april har antalet resenärer ökat med över 30 procent — från 31 703 resenärer till 41 460 resenärer – jämfört med motsvarande period förra året.

– Trafiken på Sjövägen har ökat stadigt och det har blivit ett bekymmer att många resenärer blir kvar på land när det är rusning. Därför känns det bra att vi lyckats sätta in en extra båt och turtätheten kan nu fördubblas på de bryggor där vi har haft mest bekymmer med att fartygen är fulla, säger miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming, C, i ett pressmeddelande.



Ökningen beror framför allt på att många valde sjövägen efter attentatet på Drottninggatan den 7 april. Totalt valde 5 291 personer Sjövägen den dagen, vilket är 4 060 fler jämfört med motsvarande dag förra året.



Det nya fartyget som har satts in trafikera enbart Kvarnholmen, Finnboda, Saltsjöqvarn, Allmänna gränd och Nybroviken.