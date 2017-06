Din guide till midsommar

Det är många aktörer som samverkar för att hålla ordning i skärgården under midsommar. I Värmdö kommer polisen bland annat att samverka med Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och Sjöpolisen, som kommer att fungera som en ambulerande verksamhet mellan öarna.



Till Sandhamn är 15 poliser kommenderade för att framför allt synas, och verka brottspreventivt.

– Vi är där i ett syfte, och det är att hålla koll på stökputtarna. Men vi jobbar preventivt, vi möter upp Vaxholmsbåtarna när de kommer, vi har mobila poliskontor och vi delar ut flygblad med regler kring ordning och alkohol. Vi kommer att synas, säger Magnus Mohlin, kommunpolis i Värmdö.



Möte med hotellägare

Polisen har även haft förmöten om midsommarfirandet med hotell- och krogägare på ön, som de senaste åren har jobbat mycket med att få bukt med stöket, bland annat genom att höja åldersgränsen på krogarna.

– Generellt sett tycker jag att det varit lugnare de senaste åren. Men det är också mycket mer rutinerat folk som jobbar med midsommar nu, de som bor och verkar på Sandhamn har varit med länge, säger Mohlin.



Skillnaden på firandet då och nu är stor på Möja. För tredje året i följd är dansbanan stängd under midsommarfirandet, vilket också inneburit att polisen inte längre behöver ha fast kommendering på ön.



Anledningen var att de ideella krafterna för att säkerställa att det stora arrangemanget skulle bli bra och vara säkert inte räckte till. Det har också medfört en del positiva saker, berättar Per Kristiansson, som sitter i styrelsen för Möja Dansbana.

– Det har blivit mer familjärt på midsommar sedan vi stängde dansbanan. Nu har också restaurangerna öppet.



Men alla faktorer går inte att påverka, enligt Magnus Mohlin. En betydande orsak till om det blir stökigt eller inte är vädret.

– 11 grader och regn eller 25 grader och sol avgör hur mycket folk som kommer och hur mycket folk som är ute. Det påverkar dock inte vår numerära närvaro, säger han.



Även polisens volontärer kommer att hjälpa till på Sandhamn, främst med information, stöd och hjälp till midsommarfirarna.