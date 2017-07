När Dieselverkstaden stod klar år 2002 var den byggd för en halv miljon besökare. Under de senaste åren har över en miljon människor besökt kulturcentrumet årligen. Nu vill Nacka kommun bygga ut verksamheten, från 4 000 till 4 900 kvadratmeter.

– Med tanke på besöks-trycket och den befolknings-ökning som förväntas finns det ett behov att utöka -verksamheten och nyttja -lokalerna effektivare. Samtidigt är lokalerna slitna och inte dimensionerade på ett bra sätt, säger kulturnämndens ordförande Hans Peters, C.



Samtidigt planerar fastig-hetsägaren Atrium Ljungberg att utveckla området med flera nya fastigheter.

Det finns även planer på en ny entré till Dieselverkstaden för att möta omdaningen av kollektivtrafiken.

– Det gäller att smida medans järnet är varmt, säger Hans Peters.



Större bibliotek

Bland annat vill kommunen bygga ut biblioteket med cirka 300 kvadratmeter, samt anpassa lokalerna efter konceptet meröppet, som innebär att besökare med hjälp av ett bibliotekskort kan komma in på -biblioteket och låna böcker även efter stängning.

– Det är en tanke att nyttja skattebetalarnas resurser på ett effektivare sätt.



Finns det några risker med systemet?

– Man har klarat det på andra ställen. Men det krävs ett skalskydd och ett accessystem, därmed kan inga obehöriga komma in.



Funktionen finns i dag på bland annat biblioteken i Sköndal och vid Telefonplan.

Hur mycket kommer satsningarna i planen att kosta?

– Det kan vi inte säga i dagens läge. Det ska ju ske en förhandling med fastighetsägaren, men det handlar inte om några stora pengar, säger Hans Peters.



Förhoppningen är att utbyggnationen ska vara igång år 2019.