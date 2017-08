Nytt för lördagens tillställning, som tidigare har hållits i maj och juni, är utökade öppettider och ett bredare utbud.

Cykelloppis, designmarknad, mystisk spådam och sticklingsbyte är några av aktiviteterna som besökarna kan roa sig med under dagen. Sedan kan man frossa bland foodtrucks, mikrobryggerier och pop up-barer.



”Salig blandning”

Arrangörerna satsar även stort på artister och andra uppträdande av olika slag – däribland Nybrobandet Avantgardet och Malmö-bandet First Floor Power med bland andra Jenny Wilson i spetsen.

– Vi vill skapa en salig blandning mellan högt och lågt, knasigt och seriöst. En marknad där First Floor Power gör sin enda Stockholmsspelning på år, säger initiativtagaren Martin Lagerberg.