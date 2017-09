Under 2017 ska Nacka ordna bostäder till 370 nyanlända som fått uppehållstillstånd. Att på kort tid ge alla tak över huvudet är ”jättesvårt”, menar Mats Gerdau, M. Och nu anser han att staten gör det ännu svårare för kommunen. Trafikverket har nämligen överklagat kommunens tillfälliga bygglov som skulle resultera i 28 små lägenheter för nyanlända.



Han motsätter sig att en statlig myndighet överklagar ett bygglov initierat på grund av en annan statlig myndighets beslut.

– Antingen ska vi ta emot flyktingar, eller så ska vi inte det. Om vi ska ta emot måste alla vara med på det, säger Mats Gerdau.



Bullernivå anses bli för hög

Bygglovet beviljades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden tidigare i somras. Bostäderna är planerade att byggas på en tomt mellan Värmdöleden och bussdepån i Björknäs. På grund av sin placering skulle bullernivåer bli höga och ett bullerplank krävas och Trafikverket har invändningar mot bullerplankets placering. Det måste byggas minst åtta meter från påfartsrampen till Värmdöleden menar myndigheten. I kommunens planer är det placerat närmare.

– Men åker vi på Värmdöleden och in mot Stockholm ser vi att det i Hammarby sjöstad står bullerplank där vägen slutar. Varför går det att ha ett bullerplank så nära vägen där och inte några kilometer längre ut? Det handlar om inställning och vilja här, jag tror inte att det handlar om lagar och regler, säger Mats Gerdau.

Det är inte så att Trafikverket har invändningar för att det inte är en ideal plats för bostäder?

– Det är inte en ideal plats, men den ideala platsen finns inte. Ska vi snabbt få fram tillfälliga bostäder måste vi ta till platser som inte är ideala. På den här platsen finns vatten och el framdraget, finns det inte det blir det svindyrt. Eller så kan vi bygga i en skog, men då finns det inte bra kommunikationer. Vi har tittat på all upptänklig mark och det här var en passande markplätt som finns och som inte används till något.



Gerdau: ”Drar ut på tiden”

Hur lång tid överklagandeprocessen kan ta är svårt att säga. Enligt Mats Gerdau var markarbetet på platsen påbörjat och lägenheterna skulle vara inflyttningsklara i slutet på året.

– Överklagandet leder ju till att det drar ut på tiden och vi kan inte ta emot de vi ska ta emot.



Nacka kommun har hittills i år tagit emot 238 av de 370 anvisade.