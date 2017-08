Bopriserna fortsätter uppåt i Nacka

Prisutvecklingen i Nacka har det gångna året var kraftigare än den varit i länet som helhet. Priset per kvadratmeter i Nacka ökade med drygt sex tusen kronor.

Det visar siffror från Svensk mäklarstatistik och som nyhetsbyrån Siren ­tagit del av.

För ett år sedan låg kvad­ratmeterpriset för bostadsrätter i Nacka på 47 654 kronor. I juli 2017 hade priset ökat till 53 764 kronor. Därmed minskar prisskillnaden mellan Nacka kommun och Stockholms län som helhet, från 7468 kronor till 4867 kronor.



Små förändringar i sommar

Under sommaren har, enligt Svensk mäklarstatistik, rörelserna på bostadsmarknaden varit små. I Stockholms län gick bostadsrättspriserna under juli ner med ungefär två procent, bland annat på grund av att antalet försäljningar i Stockholms stad höll sig på en låg nivå.



Nioprocentig ökning

När det gäller villamarknaden så har priserna i Storstockholm under det gångna året ökat med nio procent, vilket ger ett snittpris på drygt 2,3 miljoner kronor. Däremot låg priserna still under sommaren. Störst var ökningen i Malmö. Där ökade villapriserna med elva procent de senaste tolv månaderna.



I Värmdö ökade priset på bostadsrätter mellan juli 2016 till och med juli i år med nästan 3 000 kronor per kvadrat­meter — från

44 596 kronor till 47 471 kronor.



Neråt för villor i Värmdö

När det gäller villapriserna i Värmdö har de dock minskat med sex procent under våren och sommaren. Under samma period bytte 76 ­villor i kommunen ägare.

Utvecklingen på fritidshusmarknaden har också gått stadigt uppåt. I Värmdö ökade priserna med drygt fyra procent ­under de senaste tolv månaderna. Det är visserligen lägre än utvecklingen i landet som helhet, men för ett fritidshus i Värmdö får köparen i genomsnitt ­betala drygt 4,2 miljoner kronor, att jäm­föra med riksgenomsnittet på drygt 1,6 miljoner kronor.