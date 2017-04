My Floryd Welins mönster finns tryckta på alla tänkbara köksattiraljer, som skor, kläder och möbler, och säljs lite varstans i världen. Stilrena blåbär, lingon och blommor har blivit något av henne signum. Hon gillar fika också. Faktiskt så till den grad att hon säljer affischer med slagorden ”Glöm inte att fika i dag!”.



Hemma i radhuset i Duvnäs Utskog dukar hon fram kaffe, mörk choklad och jordgubbar. Flådigt värre, men hon urskuldar sig.

– Gud, jag som brukar vara så bra på att fika. Jag bakar hela tiden. Eller vad säger jag, ”jag bakar hela tiden”, det gör jag ju verkligen inte. Men jag bakar ibland, det gör jag.



Jordgubbarna är upplagda i en skål med hennes signaturmönster blåbären.

– Blåbären går bäst, både i Sverige och i Asien. Men i USA säljer lingonet bäst – det är väl mer exotiskt för dem.



Även om hon har en webbshop som administreras hemifrån Nacka så sker den största delen av försäljningen i presentbutiker – och det var faktiskt i just en sådan som allt började.

– Jag jobbade i en presentbutik i Gamla stan förut. Det finns så mycket fult krimskrams! Jag minns att jag kände att det finns en lucka att fylla där.



Vill göra ny design varje år

My Floryd Welin startade eget 2012, men trodde först inte att formgivningen skulle kunna gå att leva på.

– Det var en dröm så klart, men jag var inte säker på att det skulle gå. Jag har alltid älskat att formge saker och har alltid tecknat enkla avskalade former med mycket färg. Däremot hatar jag att jobba med blyerts, usch. Jag är nog skadad från när jag gick konstskola, då skulle vi hela tiden hålla på med blyerts. Det där ljudet… jag får rysningar. Jag har svårt för chefer också. Jag vill bestämma själv. Det spelade nog in i att jag startade eget.



Varför tror du att dina saker säljer så bra i Japan?

– Jag har en agent där, som har en grupp skandinaviska designers kopplade till sig. Generellt är det nog den skandinaviska stilen de gillar i Asien. Men här hemma mellan mina fyra väggar är det svårt att förstå att mina saker finns i hem på andra sidan jorden, jag ser det ju inte.



Nu är tanken att det ska komma en ny design varje år.

– Idéerna finns ju hela tiden här, säger hon och pekar mot huvudet.

– Det är nästan jobbigt, det tar aldrig slut, haha. Men det måste finnas en röd tråd, så jag tänker att jag ska fortsätta med svenska bär och blommor. Jag tänkte beta mig igenom alla svenska landskapsblommor till exempel, säger My Floryd Welin.