En Cinderellabåt med runt 230 passagerare körde in i kajen vid Nacka strand under söndagseftermiddagen. Elva personer skadades, varav nio fick föras till sjukhus.

Larmet kom in till polisen klockan 15.38 på söndagseftermiddagen. En Cinderellabåt hade då kraschat in i kajen vid Nacka Strand.

Elva personer är skadades i krocken, varav nio fick föras till sjukhus. Ingen ska dock vara allvarligt skadad, enligt Sven-Erik Olsson, presstalesman på polisen.

– Det handlar om skärskador, någon brännskada och benbrott, säger Sven-Erik Olsson, och fortsätter:

– Det verkar ha blivit något motorfel som har gjort att man studsat mot kajen.

Är det några barn bland de skadade?

– Det har jag inga uppgifter om i nuläget.



Båten, Cinderella II, är en av Strömma kanalbolags båtar. Enligt Peter Henricson, affärsområdeschef på Strömma Sverige, fick inte båten tillräckligt mycket backeffekt.

– Båten gick ganska hårt in i kajen. Vad felet är som gjort att vi inte fått tillräcklig backeffekt är för tidigt att säga. Låt oss titta på det först, säger Peter Henricson.



Förundersökning inledd

En förundersökning avseende vårdslöshet i sjötrafik inleddes under eftermiddagen.

– Det är inte så konstigt. Det är några som är rätt allvarligt skadade som jag förstår, som fått åka med ambulans till sjukhus, så det är ganska naturligt, säger Peter Henricson.

Hade båten gått igenom alla kontroller?

– Ja, den har alla tillstånd den ska ha.



Efter olyckan kördes båten, utan passagerare, in till Nybrokajen för att inspekteras.