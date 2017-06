Innan badsäsongen tar fart på allvar tas vattenprover på alla kommunala badplatser i Nacka.

– Vi började den 7 juni med de sjöar som blir varma först. Vi tar oss igenom alla badplatser på tre veckor, säger Kajsa Gustavsson, parktekniker på Nacka kommun.

Under sommaren tas tre prov per badplats, undantaget Erstaviksbadet, Källtorpsbadet och Sickla strandbad som är så kallade EU-bad. Där krävs att ett extra prov tas. Provresultaten presenteras på Havs- och vattenmyndigheten hemsida, som uppdateras löpande.

På måndagsmorgonen fick kommunen provresultaten för de sista baden — Alfredsrobadet, Baggensuddsbadet, Fisksätrabadet, Kyrksundsbadet, Vårgärdsbadet, Älgöbadet och Älgö bergbad — och samtliga prov ser bra ut.

– Det första provet vi tog på Kocktorpsbadet visade en något förhöjd halt av de bakterier vi tittar efter. Men däremot var omprovet bra. Handlar det bara om lite förhöjd halt drar man inte på stora växlar — hittar man en liten mängd bakterier kan det röra sig om avföring från en fågel, säger Kajsa Gustavsson.



Kikar efter bakterier

Vid badprovtagningen är det två typer av bakterier som man håller utkik efter. Dessa fungerar som indikationer på vattnets bakteriologiska kvalitet. Finns det höga halter av de bakterier som tas prover på så finns det troligen även andra bakterier i vattnet.

På Nackas badplatser är badvattnet oftast av god kvalitet. Ibland kan provsvaret visa på någon anmärkning men att vattnet har så dålig kvalitet att det räknas som otjänligt är ovanligt.

Om både ett första prov och ett omprov skulle visa otjänligt eller tjänligt med anmärkning görs en utredning om vad som kan ha orsakat de dåliga värdena och ytterligare ett prov tas. Om flera prov visar på otjänligt vatten stängs badplatsen. När ett prov sedan visat att vattnet är tjänligt öppnas badplatsen.

I Värmdö togs årets första prover under förra veckan. Proverna kommer att kontrolleras av bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommer att presenteras på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.