Under förra året betalde Nacka kommun ut 62,7 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – exklusive introduktionsersättning till asylsökande. Det är en ökning med tolv procent jämfört med året innan, visar färska siffror från kommunen.

Carina Filipovic, enhetschef för arbets- och företagsenheten i Nacka kommun, tycker att det är tråkigt, men inte helt oväntat.

– Befolkningen har ökat de senaste två åren, framför allt har vi tagit emot fler nyanlända än tidigare år. Etableringsersättning som våra nya Nackabor får under de första två åren i Sverige har inte alltid räckt till att täcka kostnaden för framförallt bostad. Vi har fått stötta upp med ekonomiskt bistånd. Orsaken till ökningen är bland annat hyra under etableringen, säger hon.



Hur ska ni tackla det här ­problemet framöver?

– Det var en unik situation där vi snabbt skulle lösa den. Vi kommer framför allt arbeta med jobbspåret, att alla nyanlända lär sig svenska språket, får stöd i arbetsintroduktionen och får jobb. Jobb är lösningen på ekonomiskt bistånd och bostadsfrågan.



Individanpassade insatser

Förra året var den genomsnittliga biståndstiden för hushållen 232 dagar, en minskning med sex procent.

– Det har generellt blivit lättare för Nackaborna att ta sig ur sitt bidragsberoende, utifrån att vi har ett varierat och individanpassat utbud av insatser. Vi har aktivt arbetat med dem som har varit långvarigt beroende av bistånd och underlätta för dem att komma till studier eller arbete, säger hon och nämner vuxenutbildning, svenska för invandrare och jobbpeng som exempel på insatser.

Men för den sakens skull är inte allt frid och fröjd. Siffrorna visar också att kommunen betalde ut ekonomiskt bistånd till 1 034 hushåll 2016. En ökning på 143 hushåll, 16 procent, jämfört med 2015.

Ensamma män utan barn är de som oftast får bidrag, 19 procent fler än kvinnor i samma kategori.

– Målsättningen för i år är att hålla antalet hushåll oförändrade.