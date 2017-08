Kommunen har i två år arbetat för att hitta en leverantör av olika slags teknik som kan komplettera hemtjänsten, kommunens hemtjänstinsatser och nattpatrull.

Nu har ett avtal slutits med företaget Tieto, som arbetar tillsammans med olika samarbetsparter.



Modern teknik

– Avtalet innebär att vi får tillgång till modern välfärdsteknik samtidigt som individen och dess anhöriga får den flexibilitet de önskar och stora valmöjligheter, säger Anne-Lie Söderlund, socialdirektör i Nacka kommun.



Digital tillsyn via en kamera eller sensorer i bostaden, digitala hjälpmedel som kan påminna om när mediciner ska tas samt mobila trygghetslarm är tre typer av teknik som ska börja införas under hösten.



Köper tjänster ej produkter

Det unika med upphandlingen är, enligt kommunen, att man inte avtalar om leverans av specifika produkter utan om tjänster. Det gör att man kan ta del av ny teknik när den blir tillgänglig, enligt Jonas Ek, som har varit Nackas projektledare för arbetet.

– Nacka hamnar längst fram i landet. Vi kommer att ha möjlighet att vara flexibla utifrån olika behov och olika produkter kan bytas ut över tid, säger han.



Tekniken är bara ett annat sätt att utföra samma insatser som personal gör i dag.

Vad är det som blir bättre med detta?

– Brukarna får större självständighet. Vi slipper låta två personer åka 30 minuter för att gå in i en bostad på natten för att titta till någon. Men det kommer inte att innebära mindre personal. De äldre blir fler och det här är ett sätt att möta det. Händer ska finnas där händer behövs och teknik kan användas där det är möjligt.

– Vid tillsynsbesök på natten, när personer sover, kan det vara bra med digital tillsyn, fortsätter Jonas Ek.



Användas på fler områden

I början av oktober ska de första brukarna kunna få beslut om digitala insatser, och den ska till en början användas av nattpatrullen. Framöver kan den komma att användas också av andra grupper.



Monia Sturén, ordförande för intresseorganisationen SPF Seniorerna i Nacka, berättar att den nya tekniken inom äldreomsorgen har diskuterats inom styrelsen. Och de välkomnar den.

– Vi tycker att det ska finnas tillgång till bra digital teknik för äldre som utgår från brukarens behov, så som att det kan uppmärksammas om någon varit still länge, säger Monia Sturén och fortsätter:

– Men tekniken ska ses som ett komplement och inte ersätta människor. Det är också viktigt att det finns ett kontrollsystem för att se så tekniken fungerar.