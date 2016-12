Under förra årets första ­elva månader gjordes 21 341 akutbesök på Nacka sjukhus akutmottagning. Mellan januari och november i år var den siffran 24 855 – en ökning med drygt 3 500 besök.

– Vi märkte en klar ökning i samband med att närakuten vid Nacka Forum stängde i våras, säger Katarina Gustner.

En annan anledning till den ökade besökstrycket är att man i år i större utsträckning hänvisar patienter från Södersjukhusets akutmottagning till akuten i Nacka.

– SöS hade tidigare en form av lättakut där man hanterade lättare sjukdomsfall, men den avvecklades under 2016. Då har man istället hänvisat patienter till närakuten i Nacka, säger Peter Lundqvist, chef på enheten för allmänmedicin på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län.



”Positivt”

Att fler patienter i större utsträckning hänvisas till närakuterna tycker Katarina Gustner är positivt.

– Det är bättre att patienter kommer hit istället för att sitta i timmar och vänta på våra akutsjukhus, säger hon och fortsätter:

– Vissa dagar och tider har vi långa väntetider även här, men då handlar det kanske om en till en och en halv timme innan man får träffa läkare. De flesta behöver dock inte vänta så länge.

Har patienterna märkt av att besökstrycket ökat?

– Jag tror att vi har lyckats hantera det på ett sådant sätt att det inte påverkat patienterna så mycket. Patienterna kan lämna synpunkter om sina besök och självklart får vi in både ris och ros, men det är inte så många synpunkter som rör vänte­tider.



Enligt Peter Lundqvist ligger besöksantalet, trots ökningen under året, i nivå med Nacka närakuts kapacitet. Katarina Gustner håller med, men säger att ökningen har gjort att man varit tvungen att anställa mer personal. Och det har man inte kunnat göra i en handvändning.

– Till en början vet man ju inte om ökningen är bestående, sedan tar det tid att rekrytera. Nu är vi i slut­fasen men vi har fått bemanna upp med personal från bemanningsföretag under tiden, säger Katarina Gustner.

Flera sjuksköterskor och undersköterskor har anställts, såväl som personal till receptionen. Man har även bemannat med fler hyrläkare än tidigare.



Ingen nattakut

Närakuten i Nacka är enligt Peter Lundqvist den närakut i länet som har högst kapacitet.

– Den är lite av en förebild av hur alla närakuter borde se ut. Där finns stor tillgång till röntgen, möjlighet att konsultera andra specialister, ambulansintag, med mera.

Trots att besökstrycket på närakuten ökat är det inte aktuellt att öka vårdutbudet i Nacka eller Värmdö.

– Nej, det finns inga sådana planer. Det är viktigt att vi har ett jämlikt vårdutbud i länet och håller vi en närakut öppen nattetid bör vi göra det med alla, säger ­Peter Lundqvist och fortsätter:

– Det skulle heller inte vara ekonomiskt försvarbart att hålla öppet dygnet runt med tanke på de vård­volymer som är nattetid.