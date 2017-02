Vilket som är fel håll? Det tror jag de flesta Nacka- och Värmdöbor har full koll på.

In mot Slussen kröp bussar och bilar fram på en lång, lång rad. Jag vet inte om just den här morgonen var bättre eller sämre än en vanlig morgon, men trångt var det.

Och inga nya lösningar verkar finnas i sikte för att luckra upp trängseln.



Landstinget har nämligen mitt under den pågående ombyggnaden av Slussen lyckats med ett hattrick i beslut som motverkar en bättre fungerande kollektivtrafik. Trots att det var kollektivtrafiken som skulle smörjas under byggtiden.



Först kapades 120 dagliga avgångar med buss i sparpaketet för 2016, en handfull av linjerna som berördes gick dessutom direkt till Cityterminalen. I förra veckan stadfästes det när landstingets trafiknämnd sa nej till ett förslag från V om nya direktbussar till city, på grund av köerna på Centralbron.



Samtidigt har Saltsjöbanan som bekant fått en ny slutstation vid Henriksdal, som innebär att fler bussar än tidigare pumpas in till Slussen. Ett populärt förbättringsförslag är att förlänga tågturen till Lokattens trappa för att slippa bytet till buss, men det går inte heller eftersom järnvägsbron i Danvikstull ska renoveras fram till 2020.



Och för det enda av byggen opåverkade färdmedlet, sjövägen, sitter landstinget fast i ett avtal, som löper ut efter 2019, som påstås omöjliggöra fler turer. Trots en kraftig tillväxt av resenärer.



Hur ska man sammanfatta dessa tre sammanstrålande faktorer?

Tja, sjukt dålig tajming är ett omdöme som ligger rätt nära till hands.



Just nu cirkulerar en informationsbroschyr från SL, apropå avstängningen av Saltsjöbanan och ombyggnaden av Slussen. Där tas vissa mer mjuka trimningssåtgärder upp, som nya kartor över terminalerna, digitala skyltar och bussar strajpade i tågens blåa färg. Men mer strukturella trafikförbättringar verkar alltså svårare att få till.



Därför är det kanske lika bra att sätta upp en enda stor skylt på Katarinabergets vägg: Ursäkta röran, vi bygger om. Det budskapet verkar hålla några år.