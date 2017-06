Min mormor brukade ofta återkomma till två historier från sin barndom. Den om hennes gudfruktiga mor som aldrig visade sig utanför sin småländska arrendelott utan att täcka håret. Och så den om när de fick elektricitet indragen i stugan. Om hur hon och hennes bror brukade tävla om vem som först hann fram till strömbrytaren för att tända kammarbelysningen.



Det här var ungefär samtidigt som Per Albin Hansson formulerade idéerna om ett modernt ­Sverige, där hög standard och de stora ­ingenjörslösningarna skulle bli samhällets ledstjärna. El, vatten och ­telefoni drogs in i ensliga gårdar och stugor, guds­tron ersattes av tron på civilingenjörs­konsten.



I det kollektiva medvetandet under rekordåren och decennierna därefter var Sverige den mänskliga civilisationens epicentrum. Det var inte så svängigt alltid, kanske mer av ett lite halvtråkigt, taktfast stampande. Inte sällan slog den känslan över i en pösig nationalism när vi kom utomlands och ställde oss frågan om vattnet gick att dricka eller om något överhuvudtaget fungerade söder om München.



I ett högeffektivt samhälle blir frustrationen särskilt stor när det vi tar för givet ska fungera plötsligt inte gör det. Att bussen inte kommer, att Södra länken återigen är stängd när vi är på väg till jobbet eller att vattnet helt plötsligt inte går att dricka utan att först måste kokas.



I veckans tidning berättar vi om att Nackas livsmedelsinspektörer har konstaterat brister i rutiner, säkerhet och hygien i Henriksdals vattentorn. Inspektörerna beskriver bristerna som allvarliga. Rapporter som vi snarare förknippar med sämre restauranger, inte med en av samhällets viktigaste infrastruktur.



Det har inte ens gått hundra år sedan min mormor föddes. På den tiden har Sverige gått från fattig avkrok, till ”världens modernaste land”, till att bli ett postindustriellt samhälle i mängden. Vad kan vi dra för slutsats av det här då? Kanske att ett samhälle aldrig är statiskt. ­För 25-30 år sedan var vi dominerande i herrarnas tennis och längdskidåkning. Vi trodde vi var oslagbara, innan Norge började ösa oljevinster över sina längdskidåkare. På samma sätt finns det inga garantier för att vi alltid kommer ha ett gott och friskt vatten direkt i kranen. Det kostar på att ligga på topp. Såväl svett som tid och pengar.