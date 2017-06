S har en plats av sex i Värmdö Bostäder AB – C, M och Rikshem de övriga fem. Bolaget med 2 000 hyresrätter och 500 under projektering präglas av en samsyn i alla frågor hittills, med initiativ och idéer från alla ledamöter. Alla beslut har fattats i enighet. Rikshem skall själva producera ytterligare 500 hyreslägenheter enligt intentionsavtal med kommunen, vilket ger de 1 000 lägenheter som omnämnes.



Mikael Lindström råkar dock glömma de cirka 400 hyreslägenheter som är under produktion i Gustavsbergs hamn. ”Fake information” eller endast lite vårdslös med fakta?



Att producera billigare bostäder vill vi alla, men en stor del av detta problem är de byggregler vi styrs av. Glädjande nog säger vår nuvarande bostadsminister att det pågår en översyn med syfte att förenkla dessa regler.



Detaljplaner är också ett hinder med lång handläggning och regelmässigt överklagande på tveksamma grunder. Anders Gullander, L, tidigare ordförande i planutskottet, drev på för att minska handläggningstiderna i Kommunen och det diskuteras även på nationell nivå att begränsa de lagliga möjligheterna för överklaganden.



Alliansen, och C i synnerhet, arbetar för fler små och kostnadseffektiva hyresbostäder för både unga och gamla, samt att förbättra förutsättningarna att uppnå detta.

Det är glädjande att sannolikt alla partier i Värmdö står bakom detta.



Kjell Ununger, C