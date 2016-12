Insändare

Replik på insändaren: Toppolitiker biter ifrån om skolmat:



Jan, Monica och Fredrik, vad ROLIGT att ni (alliansledare) har tid och lust att gå och äta i Hemmestaskolans matsal. Ni borde ju ha massor att göra just nu, som att lösa busskaoset som har uppstått för skolans 1 000 elever sedan ni drog in skolbussarna. Följderna: Överfulla SL-bussar, elever som får vänta i en till två timmar för att komma hem när schemat inte synkar med SL:s tabell, barn som varje morgon måste gå över kraftigt trafikerade vägar utan belysning, vägren och övergångsställen där bilarna kör i 60-70 km/h.



Eller som att sälja ut kommunens mest populära och väl fungerande äldreboende, Gustavsgården. Om jag inte minns fel ska ni sälja ut vårt kommunhus också. Så som sagt, ni har mycket att stå i.



Problemet är bara att INGEN tror att ett gäng i snart-pensions-ålder har samma uppfattning om vad som är ”gott” som dagens 13-15-åringar.



Jag står helt bakom den tidigare skribentens inlägg om att eleverna på Hemmesta hög har slutat äta skolmaten. Tyvärr. Problemen började för cirka ett år sedan, möjligen två, när man bytte inriktning i köket (och personal?).



Från att ha ätit sig mätta i princip varje dag tidigare äter mina barn nu i snitt en dag i veckan. Övriga fyra dagar lever de på frukt de tagit med sig hemifrån, ibland en macka. Vi lagar middag hemma på kvällarna, men hur går det i de familjer där föräldrarna kanske måste jobba och inte hinner laga mat? Högstadieeleverna ska orka MYCKET under en dag – inlämningar, förhör, prov, redovisningar, läxor, lektioner, ofta en aktivitet efter skolan också - samtidigt som de växer.



Problemet med skolmaten har tagits upp på varje föräldraråd och föräldramöte den senaste tiden, att eleverna ”äter för dåligt och går ner till Konsum istället”.

Så, en VÄDJAN till rektor Kaj Majuri: gör en enkät bland eleverna på hög vad de tycker om skolmaten och låt dem vara med och bestämma menyn under en termin.



Mamma till två elever på Hemmesta hög