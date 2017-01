I dagarna tillträdde du uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Ditt uppdrag är viktigt och svårt. Utmaningarna för Värmdö kommun är många. Och det politiska läget i kommunen är minst sagt skakigt.

Värmdö har alla förutsättningar att bli Sveriges bästa plats att leva och arbeta i. Men det är en bit kvar innan vi är framme. Ditt parti, Värmdömoderaterna, har styrt Värmdö i tio år nu. Många saker är bra, men mycket måste bli bättre.



Utmaningarna är många:

Säkra en bättre samhällsplanering

Värmdö har under åren låtit bli att göra vad som borde ha varit självklara markaffärer (KF-beståndet som JM köpte, Hemmestatorp, Hemmesta storskog, m fl). Medborgarna har gått miste om mångmiljonbelopp i värdeutveckling och möjligheten att styra över samhällsutvecklingen. Bostads- och centrumområden verkar ha poppat upp utan analys av effekten på sårbar infrastruktur. Så kan vi inte ha det. Det är dags att Värmdö blir en kommun som planerar först och bygger sen.



Skapa fler jobb och arbetsplatser

Arbetslösheten är låg och de allra flesta är i arbete eller driver företag. Men det är fortfarande för många som är långt ifrån arbetsmarknaden, samtidigt som det råder arbetskraftsbrist inom många områden. Därför behöver Värmdö kommuns matchning fungera bättre, och vi måste bli betydligt bättre på att bryta utanförskapet. Genom en smartare och mer medveten samhällsplanering, med starkt arbetsplatsfokus, kan vi också skapa möjligheter för fler företag att etablera sig och växa i Värmdö – vilket i sin tur har positiva effekter för livskvalitet och klimat.



Bygg hyresbostäder

Under ditt partis styre de föregående två mandatperioderna byggdes 17 hyresbostäder i kommunens regi. Jag är därför glad att vi nådde en överenskommelse om att få en ny delägare i Värmdö Bostäder för att öka byggandet. Det behövs verkligen. Flera tusen Värmdöbor står i bostadskö, många av dem är unga. Låt oss tillsammans arbeta för att öka byggtakten av hyresbostäder – på rätt ställen.



Värna de svagaste och mest utsatta

Värmdö är en av Sveriges mest välmående kommuner. Tyvärr finns det alltför många äldre som inte får den vård och omsorg de behöver. De med funktionsnedsättning behandlas idag som om de vore siffror i en budgetkalkyl. Det är på tiden att vi återigen börjar behandla våra mest utsatta med respekt och värdighet.



Samarbete före politiska låsningar

Slutligen, Värmdö har under alltför många år drabbats av politiska låsningar inom och mellan politiska block. Det finns skillnader mellan oss partier – så är det och så ska det vara. Men Värmdö är för litet och för viktigt för att vi ska låta kommunen förlamas av politiska låsningar och brist på handlingskraft. Och nu, när inget av de traditionella blocken har egen majoritet längre, behövs mer samarbete för Värmdöbornas bästa. För mig handlar det om att underlätta i människors vardag och lyssna på deras behov.



Återigen, välkommen till det svåra men viktiga uppdraget, Deshira!



Mikael Lindström, S

Oppositionsråd Värmdö kommun