Vad händer med centrala Nacka?

Översiktliga planer revideras på grund av tunnelbaneutbyggnaden: man tänker bygga stad, med höga hus och täta stadskvarter. Barn och kulturmiljöer tycks vara processens förlorare. Jag känner ett starkt behov av att uttrycka min oro för vad som sker på planfronten i Nacka, dels generellt och dels specifikt.

Jag har arbetat som planarkitekt och planchef i Nacka kommun i drygt 20 år, fram till 2007. Jag var under årens lopp involverad i ett stort antal planprojekt, bland annat utvecklingen av Järla Sjö, Sickla, Finnboda varv och Kvarnholmen. Kommunens planerare och antikvarie med flera etablerade här ett fungerande samspel med byggherrens representanter, och med länsstyrelsen.



Jag tycker att dessa områden påvisar en balans mellan nybebyggelsen och bevarad kulturmiljö, terräng och grönska, och har fått goda förutsättningar för ett aktivt och tryggt stadsliv. Nacka har blivit uppmärksammat för dessa områden, och även fått utmärkelser för god stadsmiljö.



Nu verkar det som om skalan i nybebyggelsen blir allt ”häftigare”, oavsett närmiljö och närboende. Miljonprogrammets avigsidor tycks man ha glömt, eller förträngt. Lekplatser och grönområden får stryka på foten till förmån för tät och hög stadsbebyggelse med gator, torg, och bilar. Planeringen tycks i flera fall ha överlåtits på byggföretag som driver upp skalan. Det saknas en känsla för Nackas speciella förutsättningar, en helhetssyn som är långsiktigt hållbar.



Ett specifikt ärende har nu föranlett mig att skriva om min oro, och kanske väcka debatt, innan det är för sent: 2015 flyttade en för mig närstående familj till en bostadsrätt i Finntorp, en ”Pippi Långstrump-idyll” med två välbevarade trävillor intill det höga berget i hörnet Birkavägen/Kyrkstigen. För fastigheten gäller en detaljplan där husen är kulturmärkta. De får alltså inte rivas eller förvanskas. Familjen var vid inflyttningen informerade om blivande T-bana och omdaning av Nackas centrala delar på sikt: I ett planprogram från våren 2015 redovisades nya flerbostadshus i måttfull skala utefter Värmdövägen, mitt emot Järla station. Det upplevdes som en fullt acceptabel utveckling.



Under 2016 inledde Nacka kommun arbete med en detaljplan för området kring Järla Station. Av preliminära samrådshandlingar framgår att vid Värmdövägen, strax söder om de två trävillorna, planeras bostadskvarter i upp till 8 våningar. Öster om villorna, vid T-banans planerade uppgång där det i dag finns en dunge med uppvuxna tallar och lövträd, planeras höga flerbostadshus, plus ett 16 våningar högt punkthus. Totalt tillkommer flera hundra nya lägenheter inom kvarteret mellan brandstationen och kyrkogården, alldeles intill de båda villorna. Solstudier visar att de båda villornas utemiljö kommer att bli solbelyst endast under högsommaren. Även de nya höga husen med sina trånga gårdar får usla solförhållanden. Planens genomförande skulle bli helt förödande för de sju hushållen i trävillorna, och totalt förändra – och förstöra - skalan i området kring kyrkan och kyrkogården.



Jag har per mejl uttryckt mina farhågor för ledande politiker, och de boende i villorna har kontaktat både tjänstemän och politiker och vädjat om förståelse, men utan respons.



I dagarna har kommunen igångsatt ytterligare ett planprojekt, med syfte att bygga nya flerbostadshus och förskola utmed Birkavägens västra sida, strax norr om trävillorna.

Helt oväntat, utan stöd av någon översiktlig planering, beslutades att också villaområdet på östra sidan av Birkavägen, söder om Eklidens skola, kommer att ingå i en ny detaljplan. Det sker på initiativ av villaägarna själva, som har för avsikt att bortse från rådande fastighetsgränser och låta planera området som en enhet.

Den bevarandeplan som varit påtänkt i åratal på kommunen blev tyvärr aldrig genomförd, vilket gör att området saknar skyddsbestämmelser. Det här innebär en uppenbar risk för att ett unikt område med vackra och välbevarade hus och trädgårdar försvinner och ersätts av ”stad”, och att en kulturmiljö, en årsring i centrala Nacka, blir ett minne blott. Här borde en detaljplan med bevarandeinriktning vara en självklarhet.



Nu vill jag uppmana ansvariga beslutsfattare: Tänk om, gör om, och gör rätt!

Att skylla på tunnelbanan duger inte, det bottnar i bristande fantasi och omtanke.

Alla inser att T-banan förutsätter att många nya bostäder byggs. Men det får inte ske till vilket pris som helst. Nacka är en mångfacetterad kommun med varierande förutsättningar vad beträffar topografi, vegetation, befintlig bebyggelse, service och kommunikationer. Just det gör att Nacka är en så attraktiv kommun i Storstockholm.



Att ”bygga stad” behöver inte vara synonymt med att bygga högt och tätt överallt.

Politiker förväntas inte vara planerare och arkitekter, men det är förvånande att ansvariga sakkunniga inte ges tillräckligt mandat att styra stadsbyggandet i en mer hovsam riktning. Att ta vara på platsens själ, ”genus locii”, och skapa sköna och trygga miljöer med hög ambition beträffande arkitektur och gestaltning, och med tillgång till natur och rekreation, bör vara ledord för planeringen och exploateringen. Stadsbyggande är en konstart, och inte en fråga om massproduktion för att finansiera en tunnelbana. Effekterna av dagens planering kommer att bli bestående, och påverka oss i många år framöver.