Självklart ska vi ställa krav på eleverna på Sfi. Alla måste göra allt de kan för att bli klara med utbildningen så snart det bara går. Det är i samhällets intresse, och även i högsta grad i individens intresse.



Problemet är att Värmdö kommun nu ställer helt orimliga krav och krav som inte på något vis rimmar med Skolverkets riksstatistik. Från januari i år erbjuds 20 veckor för A-kursen och 15 för respektive B, C och D-kursen, dvs totalt 65 veckor.



Skolverkets statistik är komplicerad, men jag har i egenskap av projektledare inom Sfi satt mig väl in i den. Man bör komma ihåg att individer har mycket olika förutsättningar och studietakt beroende på till exempel ålder, studievana, vilka språk man redan kan, familjesituation (såsom att delar av familjen är kvar på annan kontinent), mående, svenskt kontaktnät samt andra aktiviteter som krockar med lektionerna (till exempel arbete, praktik eller obligatoriska kurser).



Skolverkets senaste statistik berör samtliga elever som började läsa Sfi någon gång under 2013 och visar hur det gått för dessa fram till den 31 december 2015, alltså efter två, tre år.



Av alla som började på kurs A (vilket enbart kortutbildade gör), så är det fem procent som klarar av alla kurserna A, B, C och D inom loppet av de två, tre åren. Dessa fem procent – som alltså är de snabbaste fem procenten – gör det på i snitt 87 veckor.

Värmdö kommun erbjuder alltså färre veckor än vad de fem snabbaste procenten i genomsnitt behöver.



Inom de två, tre åren tar ytterligare 61 procent av de kortutbildade betyg i minst en av kurserna A, B och C. Dessa -behöver i snitt 30–52 veckor per kurs. 33 procent klarar inte någon kurs.

Motsvarande statistik för elever som börjar som nybörjare på kurs B (som förenklat är de som redan kan vårt alfabet men som inte är högutbildade) visar att eleverna behöver 24–49 veckor per kurs. 34 procent klarar inte någon kurs.

Högutbildade börjar direkt på kurs C och studerar i snabbare takt. Eleverna behöver i snitt 25–45 veckor per kurs. 39 procent klarar inte någon kurs.



Detta är den riksstatistik vi har att jämföra oss med. Som synes är 15 veckor per kurs helt orimligt, framför allt för de många utan studievana och de som jobbar eller har andra -aktiviteter, till exempel den för flyktingar obligatoriska samhällsorienteringen.



Att ta en 25–52 veckors kurs och lägga upp den som om den tog 15 veckor – som min chef nu begär – är som att lägga upp en högstadiekurs i universitetstakt.

Det kan helt enkelt inte fungera utan att 90 procent av eleverna halkar efter och lär sig mindre än de skulle ha gjort om kursen var anpassad till deras bästa förmåga.

Visst ska vi ha högt ställda mål, men de måste också vara realistiska. Språket är en nyckel till integration på alla plan och att inte få utveckla det blir i slutändan dyrt både för individen och kommunen.



Åse Mårtensson, Sfi-lärare