Behovet av fler hyresrätter i Värmdö är skriande och en av kommunens viktigaste framtidsfrågor. Precis som ni skriver har de senaste tio årens moderatstyre byggt 17 hyreslägenheter. Det är klart att det är brist!



Vad gör då vi i Socialdemokraterna Värmdö? Jo, vi har insett att i vissa frågor är samarbete bättre än konflikt. Därför gick vi med på att avtala med Värmdöalliansen och Rikshem att bygga just 1 000 nya hyresrätter till 2020. I samma avtal såg vi till att alla som stod i Värmdökön när den flyttades till Stockholmskön ska få behålla sin plats och slippa konkurrera med alla andra.



Men vi är inte nöjda med det. Det går för långsamt att få fram byggbar mark och vi vill mer. Vi ser behov av dubbelt så många hyresrätter, ytterligare minst 1 000, de närmaste åren.



Vi har lagt flera förslag för att det ska ske och bli billigare. ”Billigt” blir det aldrig, men det finns sätt att sänka byggkostnaderna och därmed hyrorna.



Vi driver följande politik:

• Vid renoveringar ska vi ha två hyresnivåer för att det inte ska bli för dyrt.



• Kommunen ska kunna upplåta mark för hyresrätter billigare och ställa krav på hyresnivå när byggföretag vill bygga hyresrätter.



• Värmdö Bostäder utreder nu möjligheten att dela kontrakt med en kompis.



• Värmdö Bostäder ser nu över inkomstkravet.



• Plocka fram central mark som lämpar sig för att snabbt förtäta med nya hyresrätter.



• Undersök om Värmdö Bostäder kan får bygga i sådana lägen utan långsam och dyr detaljplaneprocess, som ofta tar två år inklusive nästan obligatoriska överklaganden.



• Ta fram mark och snabbuppförda hus av hög kvalitet för att lösa krisen, precis som vi gör för nynlända.



Men den moderatstyrda alliansen håller emot.



Socialdemokratins mål är alla individers frigörelse. Jag tror inte att människan blir som friast under bar himmel, utan under eget tak. För att unga ska få en möjlighet att börja sitt vuxenliv och bidra till samhällsutvecklingen, är egen bostad det första och viktigaste steget. Det är samhällets ansvar att lösa och vi har verktygen.



Mikael Lindström, S

oppositionsråd Värmdö